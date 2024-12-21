台灣囡仔陳冠叡終於要出道了！與《Boys Planet》摯友吾木提等組「無性別概念」團XLOV

去年以選秀節目《Boys Planet》闖出名號的台灣囡仔陳冠叡，隻身闖蕩韓國終於等到出道日，就在明年1月7日。

經紀公司257娛樂近日宣布推出「無性別概念」（Genderless）偶像團體「XLOV」（엑스러브），目前公開了兩名成員，其中一名即來自台灣的陳冠叡，藝名定作「RUI」（루이）。陳冠叡首公開的形象照相當強烈，戴著臉鍊眼神炙熱，X貼文轉發已近萬！轉發留言可見英語系網友及日本網友大力支持，粉絲都相當感動。



陳冠叡去年參賽《Boys Planet》‎展現民俗舞蹈令人驚豔且烙下深刻印象‎，歌舞也在水準之上，吸引了台灣、日本、韓國等地粉絲，雖然無緣18強決賽，但他這段時間持續練習及尋覓新公司，今年1月曾回台開粉絲見面會‎與粉絲「叡比」相見歡，誠意十足再次圈粉無數。



而確定會和陳冠叡一同組團XLOV的有他的《Boys Planet》摯友吾木提。吾木提曾在淘汰之後仍代替陳冠叡的家人來到節目替陳冠叡打氣，節目結束後兩人一起拍了陳冠叡曾表演的BTS〈Butterfly〉cover，去年吾木提粉絲見面會也邀請到陳冠叡共舞。吾木提（WUMUTI，우무티）的形象照同樣很強烈，臉上彩繪和陳冠叡的臉鍊異曲同工，讓人難以將目光從臉上移開。



今（21）日稍晚港台時間5時會公開XLOV第三名成員，23日5時公開第四名，後續還有各種宣傳，1月7日正式出道前已讓許多粉絲期待。



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