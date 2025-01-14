GFRIEND出道10週年新歌〈Season of Memories〉MV公開，6人完整體打歌舞台展現成員更加升級的美貌！

人氣女團 GFRIEND 迎來出道十週年，6人再次重聚發行了特別專輯，新歌〈Season of Memories〉（在我們深情的季節中）MV 公開，打歌舞台也展現了成員們更加成熟的絕世美貌。

專輯中收錄了本月6日率先公開的主打歌〈Season of Memories〉，以及由成員 YuJu 和 Umji 參與製作的歌曲〈Always〉（永遠）。



主打歌是一首回顧 GFRIEND 過去足跡的歌曲，其美麗且抒情的歌詞也備受讚譽。自2015年出道以來，GFRIEND 發表過〈從今天開始我們〉、〈玻璃珠〉、〈Rough〉（時間流逝）、〈NAVILLERA〉、〈Time for the moon night〉、〈MAGO〉等多首熱門歌曲，俐落的刀群舞和堅強的歌唱實力更是讓她們站上了實力派的女團地位。



近日，成員們宣佈時隔四年的重聚消息，並以出道十週年紀念專輯為契機，預告將展開演唱會等一系列的積極活動，也讓粉絲們相當開心。



▼團體登上《Dingo Music》連唱多首熱門歌曲，帶網友們一起回憶她們的經典曲目，目前已累積542萬的觀看次數：



▼GFRIEND在1月9日登上《M Countdown》打歌舞台，真的是太美了～～～：



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