李孝利為救愛犬慘遭重傷：手部神經完全斷裂險截肢

李孝利近日在JTBC特別紀錄片《比天堂还美麗的惠子花園》中，與國民演員金惠子見面交流，並首次公開自己曾在阻止狗狗打架時受重傷、差點失去手部功能的驚人經歷，引發外界關注。

節目中李孝利造訪金惠子溫馨的家中，盛讚道：「房子真的很像金惠子老師本人，好漂亮。」金惠子也表示自己經常在電視上看到李孝利，對她感到熟悉，兩人一見如故，氛圍溫暖融洽。

談話過程中，李孝利提到曾與丈夫一起觀看JTBC劇集《比天堂还美麗》，並被劇中狗狗出場的情節感動落淚：「因為我送走了很多孩子（狗狗）……」讓人感受到她對動物的深厚情感。



李孝利自2010年起開始領養流浪動物，目前與多隻愛犬共同生活，然而她當天也透露了一段鮮為人知的意外事件。她表示：「我曾為了阻止狗狗打架，手幾乎被咬斷，整隻手軟趴趴地垂著，以為要被截肢了。」當時她緊急送醫住院，神經也因此完全斷裂。金惠子聽後滿臉震驚，甚至親自握住李孝利的手查看傷勢，忍不住心疼地說：「這還像是女人的手嗎？好可憐。」

李孝利補充這場意外發生在兩年前，當時丈夫正在首爾錄影，手術又必須經過監護人同意，讓她一度陷入混亂。不過她樂觀面對一切，表示即使這樣的傷手在節目中曝光，她也完全不覺得丟臉：「這是我因為愛狗才受的傷，有什麼好羞愧的呢？」金惠子也深有同感地回應：「我也不會覺得丟臉。因為這是出於愛而受的傷害。」雖然語氣平靜，卻對李孝利深深的愛犬之心表示理解與敬佩。



特別節目《比天堂還美麗的惠子花園》以溫暖視角呈現83歲現役演員金惠子的真實人生與生活點滴，節目中李孝利與金惠子兩代國民女神的深度交流，也為觀眾帶來意想不到的感動與共鳴。

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