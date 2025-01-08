陳冠叡&吾木提等「無性別概念」XLOV出道！受海外歡迎「有泰民感」「概念量身打造」

從知名選秀節目《BOYS PLANET》出身的三名練習生，中國籍WUMUTI（吾木提．吐爾遜）、台灣籍RUI（陳冠叡）、日本籍HARU（加藤暖琉），加上韓國籍HYUN共四人，組成了「無性別概念」團體XLOV，昨（7）日正式出道，MV呈現的歌舞頗受海外觀眾、聽眾好評。

XLOV為首個韓國歌謠界標榜「無性別概念」的男團，由257娛樂推出，從先前釋出的概念照便能體會四成員「雌雄莫辨」的特色，WUMUTI和RUI的造型尤其搶眼且受歡迎。XLOV昨日發行單曲專輯《I’mma Be》，以同名主打歌〈I’mma Be〉出道，主題是「未完成的愛情」，將團體名稱「XLOV」融入之中──象徵未知與否定的「X」，象徵愛情未完成的「LOV」。



據官方介紹，〈I’mma Be〉是以Hip Hop R&B為基礎的歌曲，弦樂結合背景和聲的神祕氛圍是特色，還有令人上癮的旋律、副歌「I'm a be your woo woo woo」狐狸般的叫聲，歌曲最後的Free Hook再將情緒推向最高潮，將XLOV中性形象極大化。

▼〈I’mma Be〉MV



MV目前21小時破12萬觀看，放眼K-POP圈雖然看起來雖不算高，但留言卻高達2400！大多是英語留言，顯見吸引龐大韓國海外粉絲，不少人不約而同提到亦有「無性別概念」的SHINee泰民，如「這首歌／團體感覺就像泰民和OnlyOneOf的混合！身為愛泰民和OnlyOneOf的人，這真是太棒了」、「這給我泰民的氛圍」、「感覺像泰民的一群人」、「歡迎泰民之子」。

▼泰民經典的打破性別概念歌曲〈Press Your Number〉MV



許多人稱讚XLOV的團體概念與歌曲概念，歌曲本身、舞蹈也都收到正面回應。「他們絕不是從現有的K-POP團體中獲取靈感，而是以成員為基礎策劃並視覺化出道的形象和聲音」、「舞蹈編排看起來很夢幻（很難不聯想《BOYS PLANET》兩個最佳舞者（按：應指WUMUTI和RUI）），首次亮相很精彩」、「真的很喜歡XLOV的概念很符合成員的特徵，不是要求成員改變自己去適應概念」……



「RUI是《BOYS PLANET》第一個不是以名聲或名號，讓我純粹從舞台表演被吸引的練習生，終於以一首非常適合自己的歌曲和概念出道，恭喜也為你驕傲」、「《BOYS PLANET》有才華的寶石終於出道很讓人興奮，而新人HYUN聲音滿讓人喜歡的」、「WUMUTI看起來多有殺氣，RUI多漂亮亮亮亮」、「絕對引起我的注意，很開心看到有團體探索不同風格」……等等。



▼附上當日Showcase出道紀念表演會完整現場



▼XLOV首日專輯已賣破三千張



Hanteo Album Chart — Daily (25.01.07)



1. #nSSign Love Potion ㅡ 32,612 copies

2. #BABYMONSTER DRIP ㅡ 21,077 copies

3. #ONEW CONNECTION ㅡ 8,099 copies

4. #TXT The Star Chapter: SANCTUARY ㅡ 3,407 copies

5. #XLOV I'mma Be ㅡ 3,141 copies

6. #NCTDREAM DREAMSCAPE ㅡ 3,011… pic.twitter.com/1rL8HlcuMy — KOREAN SALES (@koreansales_twt) January 8, 2025

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