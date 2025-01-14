tvN新劇《那傢伙是黑炎龍》預告公開：崔顯旭被文佳煐發現宅宅屬性，臉紅害羞無處躲藏～

不得不說...那隻黑炎龍模型也太可愛了吧～！！！《女神降臨》文佳煐跟《二十五，二十一》崔顯旭全新組合令人期待。

tvN 全新漫改韓劇《那傢伙是黑炎龍》公開了一支充滿趣味的封印解除預告，男主角崔顯旭展示了其宅男內心的「黑炎龍」副角色形象。





劇情講述了因黑歷史而痛苦的「本部長殺手」企劃組長白秀晶（文佳煐 飾），與內心隱藏黑炎龍副角的財閥三世本部長潘柱延（崔顯旭 飾）之間，封印解除的浪漫故事。該劇改編自惠珍小姐創作的同名Webtoon人氣網路漫畫，並由曾執導 tvN 韓劇《有利的詐欺》的李秀賢導和和金秀妍作家攜手合作。從文佳煐、崔顯旭、林世美到郭時暘等實力派主演的強大陣容也引發了熱烈關注。





▼最新預告：「首領」崔賢旭手捧「黑炎龍」模型高聲吶喊我正在甦醒，引人注目。文佳煐拿著審批文件，彷彿抓住對方弱點般，露出神秘且邪惡的微笑說：「我會對本部長的私生活視而不見的。」崔賢旭瞬間臉紅，對於自己隱藏的秘密被揭露而感到慌亂。



▼文佳煐飾演「龍城百貨」企劃組組長「白秀晶」，憑藉頑強毅力進入公司，在本部長面前直言不誨、勇於爭取的性格，有著「本部長殺手」稱號。不僅和遊戲冤家「黑炎龍」重逢，冤家甚至成為了她的職場上司。



▼崔顯旭飾演龍城百貨企劃組本部長「潘柱延」，為了塑造財閥完美繼承人的形象而隱藏自己的本性，和學生時期遊戲中遇到的初戀「白秀晶」告白被拒，卻在公司裡和她重逢，成為了自己的下屬。



《那傢伙是黑炎龍》將會在2月17日首播。

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