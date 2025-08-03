2025.08.03韓網熱門：INFINITE南優賢朋友餐廳的待客之道：粉絲一律尊稱「優賢女友」！網敬佩「不愧類似戀愛大師」

韓國某網友近日在X（前Twitter）分享經歷：原PO去了INFINITE成員南優賢的朋友擔任店長的餐廳，這位朋友一聽原PO是因為優賢而來，立即說：「你是優賢的女朋友對吧？」然後多送了一份炸餃子給原PO...

위드뮤 팝업갔다가 멘츠루 갔는데 우현옵 친구분이“우현이 여자친구 맞죠?” 하면서 군만두 서비스 주심..ㅋㅋ #남우현 pic.twitter.com/yIsWIQHHlU — 횬랑이 (@HYON_RANG2) July 31, 2025

優賢本人是著名的「類似戀愛」高手（粉絲對偶像產生戀愛幻想、甚至視為實際戀愛對象的現象，粉絲文化的核心要素之一），將鏡頭前的每一位女粉絲都稱呼為女友，沒想到就連優賢的朋友也如此認真，根本是類似戀愛的全新層級XD



韓國網友評論：

1. 真的是與眾不同的水準，超有sense kkk

2. 哇，這位歐巴真是跟從前一樣啊，不愧是類似戀愛的匠人kkk

3. 南優賢還曾經教我家偶像如何談類似戀愛kkkk不愧是他

4. 歐巴已經把我介紹給朋友們了耶？ 看來真的很愛...

5. 天吶，現在是獲得優賢朋友認證的女友了kkkk

6. 之前看過一個影片，粉絲說自己有男友了還是結婚了，優賢突然說：安靜點，你這位前女友... 我深受震撼kkkk

7. 能講出這句話的朋友也是不得了的人物kkk

8. 這種餐廳才值得給小費kkk

9. 真的很瘋，連朋友們都在幫他守護人設，全心助力「優賢女友世界觀」kkkk

10. 這位朋友在網上回復食客評價時，對於粉絲和非粉的態度也很不同，回復非粉就很標準模式化，回復粉絲時不僅語氣活潑親近，還會加上象徵無限和小熊的emoji，這位朋友也很大發kkk



11. 這位朋友是主動提出贈送餐點的，真的很會做生意kkk

12. 哇，一定是因為優賢平時也經常跟朋友們說粉絲是他的女友，所以才能做到這樣kkk好羨慕

13. 果然物以類聚人以群分，連朋友都要做到這個地步嗎kkk太有趣了kkk

14. 據說那位朋友從小學開始就和優賢是摯友關係kkkk更好笑了kkkk

15. 如果和非粉朋友一起去這家店的話，嘴都要笑裂開了kkk

16. 其實我很討厭偶像主動做類似戀愛，但優賢這樣明目張膽反而很有趣，而且有劃清界限（？ ）的感覺，蠻不錯的kkk

17. 優賢親口說自己同時劈腿幾萬人kkkk對每位粉絲一視同仁，真的很棒，太好笑了kkk

18. 類似戀愛做到這地步，不失為一種藝術類型kkk

19. 很久以前追INFINITE的時候，南優賢總是對粉絲比各種愛心，後來他比出了「手指愛心」，傳到海外被叫作 K-Heart，現在已然成為代表韓國的愛心手勢，真的很神奇。 現在連他朋友也這樣神奇kkkk

20. 優賢前幾天發新歌了，是清涼樂團曲風，都來聽吧！



出處：https://theqoo.net/hot/3849958764

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