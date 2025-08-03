猜猜我們差幾歲！Arin爆笑發言：「李洙赫對我來說，是叔叔輩～」兩位高顏值明星同框，引發關注

人氣女團 OH MY GIRL 成員兼演員的 Arin 調侃了李洙赫，兩人在《娜萊食》節目上的自然互動相當有趣～，分享了許多私下互動的幕後花絮！

本週公開的 YouTube 頻道節目《娜萊食》中，由朴娜勑主持招待，播出了 wavve 原創韓劇《S LINE》主演李洙赫與 Arin 的訪談。



李洙赫談到年紀比自己小的後輩偶像 Arin 時表示：「看她的 SNS，給人一種典型漂亮女偶像的感覺。」並透露了兩人一起入選法國坎城國際劇集展競賽單元，攜手踏上坎城紅毯的幕後花絮。



他說：「到了坎城，（Arin）一直不下樓梯，一個人對著相機擺姿勢。」開玩笑地逗了她一番。

對此，Arin 也不示弱地回應：「說實話，我都叫李洙赫先生叔叔。」令現場笑成一片。



Arin 表示，劇中李洙赫的角色是朋友的叔叔，在現實中她也叫他叔叔。她說，在兩人受邀參加坎城國際劇集展後，更加了解李洙赫身上像大哥、叔叔般的魅力，也被他維護給感動到。

對此，李洙赫透露：「當時接受採訪時，我也是第一次面對那樣的情況，因為《S LINE》題材內容本身較為挑逗，所以記者問那類問題很正常，但作為女偶像回答會有點尷尬，我便保護了她。」他還補充說道，之後 Arin 還問了他宣傳行程的事，笑著打趣：「那時覺得有我很安心對吧？在韓國可都是各自單打獨鬥的啊。」引發現場笑聲不斷。



演員兼模特李洙赫生於 1988 年，Arin 則生於 1999 年，兩人相差 11 歲。確實較叔叔也沒錯啦！但這麼帥的臉蛋，肯定要叫OPPA的啊～～。

＊延伸閱讀：話題韓劇《S LINE》Arin分享對李洙赫的初印象：「雖然看似傲嬌型，但比任何人都溫暖！很照顧大家」

《S LINE》是一部奇幻驚悚劇，講述在人與人之間發生親密關係後會出現名為「S Line」的紅線，隨著這條紅線被看見，禁忌的慾望與隱藏的真相逐漸揭露。



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