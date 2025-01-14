陈冠睿以XLOV出道又秀超狂技能！舞台当场下腰又踢腿转圈！这谁Cover得了！

近期又有位来自台湾的练习生顺利在韩国出道，那就是曾在选秀节目《BOYS PLANET》大放异彩的「RUI」陈冠睿，正以XLOV进行出道后首次活动，而且再度秀「超狂技能」！

先回顾RUI在《BOYS PLANET》展现过的，‎大耍金箍棒、串翻身、转手绢宛如变魔术、边看舞蹈影片边劈腿拉筋一副超轻松……比赛期间‎RUI转手绢还一度成为Meme（迷因），网友笑说他若在《黑暗荣耀》全宰寯（朴成焄 饰）面前那样做「就死定了」，只因全宰寯是红绿色盲。



XLOV推出单曲〈I’mma Be〉出道，‎MV出炉备受海外观众好评‎，如「舞蹈编排很梦幻」、「概念很符合成员的特徵，不是要求成员改变自己去适应概念」。MV里RUI下腰又踢腿转圈（古典舞中的「探海翻身」）已令人烙下深刻印象，在搬上舞台后，观众看了全景画面更是吃惊！



XLOV音放首个舞台在Mnet《M COUNTDOWN》，节目全景拍出了陈冠睿是如何直挺挺地突然跪地下腰，起身后又往后踢腿转了圈，舞姿极流畅。各国网友留言「这舞蹈太疯狂了！！！！Rui灵活运用他的传统中式舞蹈技巧」、「因为演算法看了一下，舞蹈好帅啊，特别是叫RUI的，舞姿和氛围太棒了，0:32、1:16这部分真的看了很多遍」、还有日语留言「《BOYS PLANET》One Pick就是陈冠睿，真的是独一无二的压倒性的美丽，再加上妩媚，真的被迷住了」、「才华洋溢的RUI出道真是太好了」。



XLOV在KBS《Music Bank》更破了10万观看次数。留言赞RUI「技能很疯狂、精致，众望所归训练有素的传统舞者」、「把RUI设定成影片封面是明智的选择」、「他们的编舞令人惊奇，看RUI在舞蹈中闪闪发光，他放入了传统中式舞蹈，这让我觉得很酷」。当然除了RUI，其他成员WUMUTI（吾木提）、HYUN、HARU也都有人称赞，还有人表示小公司能够推出这样高水准的团体非常难得，更有人发现这场XLOV是开麦克风演唱非对嘴，四人组合非常平衡、整体表演甚至令人「不可思议」。



▼〈I’mma Be〉练习室影片亦有网友赞RUI跳舞行云流水、干净俐落，每个成员都适得其所完美地发挥了



▼IG上RUI单独的〈I’mma Be〉Challenge影片大秀下腰舞，下方网友叹「这个动作真的只有冠睿能做到啊」、「史上最难cover的片段」



除了舞台上展现特殊技能，RUI挑战KBS《Music Bank》知名的「楼梯挑战」时，站著大劈腿！再度让网友们大吃一惊！



250110 — photo



Rui has posted a new picture on b.stage!



“Music Bank is out!!

I have always wanted to do this pose when I came here^_^

It was really new and fun!!



(And I watched the challenge video today!!) ”#XLOV #엑스러브 #RUI pic.twitter.com/qfE1Tw5H7V — XLOV GLOBAL (@xlovglobal) January 10, 2025

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻