玄彬做客《劉QUIZ》聊老婆孫藝真，愛意藏不住！透露戀愛時間點、兒子出生過程

昨晚的《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來演員玄彬(炫彬)一起聊天,這是他時隔13年之久出演綜藝節目,不僅分享新片《哈爾濱》的消息,也透露不少關於孫藝真(孫藝珍)和兒子的家庭生活,甜蜜等級再度爆表~~

被問到和孫藝真什麼時候開始交往、誰先主動的問題,玄彬覺得很難說清。 兩人第一次合作是電影《極智對決》,拍攝時各自一個攝影棚、幾乎不會直接見面,玄彬當時在宣傳活動上說「如果一起演開心的愛情喜劇應該也很有趣」,結果就真的合作了《愛的迫降》。 這一次不僅對話多了起來,拍完後兩人也繼續交流,加上私下見面、合作廣告等等,結果「就這樣自然而然走到一起」。



只能說,一切都是命運的推動啊!



“It’s hard to say when it exactly started. We talked a lot while filming, then some time passed after, & we got the chance to interact more so it just happened naturally. There were opportunities to meet after that with CF filming etc.” #hyunbin #sonyejin pic.twitter.com/Wr6VttZHOx

玄彬深知孫藝真育兒期間渴望拍戲的心情,覺得對她十分抱歉,所以在孫藝真拍攝婚後第一部作品《無可奈何》時,悄悄以兒子的名義送去咖啡車:「看她開始拍戲之後很開心,我反而覺得更加幸福開心。」孫藝真在玄彬拍完《哈爾濱》時安慰他說「辛苦了」,這次等孫藝真拍完戲,玄彬也想拍拍她的肩膀,說一聲「辛苦了」。



聊到婚後生活,玄彬說感覺是不斷後退、成為大人的過程,從以自我為中心慢慢學會為他人著想。 沒有拍攝工作時,玄彬盡量陪在小孩身邊,有時外出散步、去遊樂場,有時在家玩球、騎迷你腳踏車、唸故事書,還不忘見縫插針稱讚她:「我老婆比我會給小孩唸故事。」

玄彬和孫藝真2022年3月舉辦婚禮、同年11月生下兒子「甜豆」,現在小孩已經2歲。 玄彬透露夫妻倆都希望兒子長得像自己,目前看起來像孫藝真多一些,但玄彬私心覺得男孩應該像自己一樣有鋒利的棱角XD玄彬說兒子喜歡「有輪子的東西」,尤其是機車,每次看到送貨司機都挪不開眼睛,奶聲奶氣地打招呼:「資機讀讀!」XD 話說回來,玄彬和孫藝真小時候就長得很像啊:



節目最後,玄彬為孫藝真拍攝影像信,回憶起迎接新生命誕生的過程:《哈爾濱》開機拜拜前一天淩晨兒子突然發動,玄彬淩晨衝去醫院,隔天參加拜拜,再隔天小孩就出生了。 隨後一段時間,玄彬因為在海外拍攝而無法陪在孫藝真身邊,很感謝她默默撐下來:「我認為她很了不起,值得尊重感激。」玄彬也感謝兒子沒有在預產日出生,讓他有機會親手剪臍帶:「感謝你在我要出國拍戲前,來到爸爸的身邊。 希望你不要生病,健健康康地和爸爸媽媽一起度過幸福的每一天。」玄彬其實不太習慣談自己的事情,錄節目過程中一直有些不自在,只有聊到妻兒時才露出滿眼愛意的真摯情感,讓人看了無法不感動啊~



[You Quiz] #HyunBin’s messages to his family



To his wife #SonYejin:



“When I see what you do for us, I feel amazed, full of respect, and grateful. It must have been really hard for you to completely fill in the gap while I was away for overseas filming, but I want to thank… pic.twitter.com/rhJ3kVtDOw