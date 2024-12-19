玄彬做客《刘QUIZ》聊老婆孙艺真，爱意藏不住！透露恋爱时间点、儿子出生过程

昨晚的《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来演员玄彬(炫彬)一起聊天，这是他时隔13年之久出演综艺节目，不仅分享新片《哈尔滨》的消息，也透露不少关於孙艺真(孙艺珍)和儿子的家庭生活，甜蜜等级再度爆表~~

被问到和孙艺真什么时候开始交往、谁先主动的问题，玄彬觉得很难说清。 两人第一次合作是电影《极智对决》，拍摄时各自一个摄影棚、几乎不会直接见面，玄彬当时在宣传活动上说「如果一起演开心的爱情喜剧应该也很有趣」，结果就真的合作了《爱的迫降》。 这一次不仅对话多了起来，拍完后两人也继续交流，加上私下见面、合作广告等等，结果「就这样自然而然走到一起」。



只能说，一切都是命运的推动啊！



“It’s hard to say when it exactly started. We talked a lot while filming, then some time passed after, & we got the chance to interact more so it just happened naturally. There were opportunities to meet after that with CF filming etc.”#hyunbin #sonyejinpic.twitter.com/Wr6VttZHOx — krys (@sonyejins_) December 18, 2024

玄彬深知孙艺真育儿期间渴望拍戏的心情，觉得对她十分抱歉，所以在孙艺真拍摄婚后第一部作品《无可奈何》时，悄悄以儿子的名义送去咖啡车：「看她开始拍戏之后很开心，我反而觉得更加幸福开心。」孙艺真在玄彬拍完《哈尔滨》时安慰他说「辛苦了」，这次等孙艺真拍完戏，玄彬也想拍拍她的肩膀，说一声「辛苦了」。



聊到婚后生活，玄彬说感觉是不断后退、成为大人的过程，从以自我为中心慢慢学会为他人著想。 没有拍摄工作时，玄彬尽量陪在小孩身边，有时外出散步、去游乐场，有时在家玩球、骑迷你脚踏车、念故事书，还不忘见缝插针称赞她：「我老婆比我会给小孩念故事。」

玄彬和孙艺真2022年3月举办婚礼、同年11月生下儿子「甜豆」，现在小孩已经2岁。 玄彬透露夫妻俩都希望儿子长得像自己，目前看起来像孙艺真多一些，但玄彬私心觉得男孩应该像自己一样有锋利的棱角XD玄彬说儿子喜欢「有轮子的东西」，尤其是机车，每次看到送货司机都挪不开眼睛，奶声奶气地打招呼：「资机读读！」XD 话说回来，玄彬和孙艺真小时候就长得很像啊：



节目最后，玄彬为孙艺真拍摄影像信，回忆起迎接新生命诞生的过程：《哈尔滨》开机拜拜前一天淩晨儿子突然发动，玄彬淩晨冲去医院，隔天参加拜拜，再隔天小孩就出生了。 随后一段时间，玄彬因为在海外拍摄而无法陪在孙艺真身边，很感谢她默默撑下来：「我认为她很了不起，值得尊重感激。」玄彬也感谢儿子没有在预产日出生，让他有机会亲手剪脐带：「感谢你在我要出国拍戏前，来到爸爸的身边。 希望你不要生病，健健康康地和爸爸妈妈一起度过幸福的每一天。」玄彬其实不太习惯谈自己的事情，录节目过程中一直有些不自在，只有聊到妻儿时才露出满眼爱意的真挚情感，让人看了无法不感动啊~



[You Quiz] #HyunBin’s messages to his family



To his wife #SonYejin:



“When I see what you do for us, I feel amazed, full of respect, and grateful. It must have been really hard for you to completely fill in the gap while I was away for overseas filming, but I want to thank… pic.twitter.com/rhJ3kVtDOw — hyunbin & yejin (@serineblack) December 18, 2024

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