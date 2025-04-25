據說姜河那高中時期收到的巧克力能買下一套房？到底帥到什麼程度呢

演員姜河那近日亮相tvN熱門綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK 2》，不僅因公開高中畢業照獲封「校草顏值天花板」，更與MC劉在錫上演高能爆笑對話。

節目中，劉在錫一見到姜河那學生時期的照片即驚歎：「這簡直是電視劇男主角！」隨即犀利提問：「傳聞說你學生時代收的巧克力多到能開店？」更戲稱「令尊靠賣巧克力發家致富了吧」，讓姜河那急忙澄清：「真的只收過一兩顆！爸爸還特意囑咐別跟著謠言瞎說。」面對曹世鎬「是否收過情書」的追問，他羞澀點頭的模樣，與自曝「情書絕緣體」的劉在錫形成鮮明對比，笑翻全場觀眾。



憑藉《月之戀人》、《青年警察》等作品奠定演技派地位的姜河那，此次在節目中展現真實幽默面貌，節目播出后「姜河那校草時期」、「姜父子巧克力致富論」等話題持續霸榜熱搜。



目前正潛心籌備新作的姜河那表示：「想嘗試從未挑戰過的角色類型」，引發影迷對其轉型之作的高度期待。

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