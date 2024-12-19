運動神經發達，體力這麼好的羅人友竟然被免除兵役？4級替代役+3年未被召集原因成謎

演員羅人友在兵役體檢中被評為4級替代役，並在長達3年的「等待召集期間」後被免除兵役，這一消息的曝光瞬間點燃民眾的好奇心的懷疑，因為他在各種綜藝和電視劇中展現了強大的體力和運動能力，關於他為何被評為4級的背景引發了外界關注。

羅人友所屬公司Hanada Company於17日表示：「最近羅人友在等待社會服務要員召集期間，得到了免除兵役的結果。」據公司解釋，羅人友在被評為4級后，一直等待入伍，但由於3年間未收到兵務廳的召集通知，符合《兵役法》的規定，成為免役對象。 根據韓國現行的《兵役法》，4級替代役人員如果在3年內未被召集，將會自動被判定為免役。 今年因等待超過3年而被免役的人數達到了1.18萬名，自2019年以來，這一數位每年都超過1萬人。

不少民眾對羅人友為何被評為4級感到疑惑。 羅人友因出演tvN《哲仁王后》而受到關注，並憑藉KBS 2TV《月升之江》邁入主演行列。 特別是《月升之江》在演員金志洙因校園暴力爭議退出后，羅人友緊急加入，晝夜不休重新拍攝了所有已完成的鏡頭，他不僅需要完成戰爭動作戲，還積極投入到高強度的體力場景中，獲得了觀眾和劇組的一致好評。

在為羅人友帶來更高人氣的KBS 2TV綜藝節目《兩天一夜》第4季中，他展現了卓越的運動天賦。 今年1月播出的「以寒製寒冬季奧運會」特輯裡，羅人友接受了現役雪車和鋼架雪車國家隊教練金植的訓練，金教練評價羅人友是「表現最好的人」。



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羅人友在多次採訪中提到，運動是他的愛好。 身高188cm的他不僅擁有優越的身體條件，還有卓越的運動神經，因此外界更加好奇這樣的他為何會被評為4級。根據兵役法，體檢結果分為1至3級者需服現役，4級者被歸類為替代役。 從2021年10月兵役法修訂后，即使被評為4級，個人也可選擇服現役。



액션씬 연출 음악 연기 다 좋아 pic.twitter.com/KNrRm4fo7M — 나인우.mp4 (@nainwoo_mp4) July 25, 2023

4級評定通常需要滿足某些條件，例如學歷為高中輟學及以下、BMI指數為14（身高170厘米體重低於40公斤）、父母或配偶、兄弟中有6級以上軍人、或因犯罪受到緩刑或實刑等。 此外，4級評定最多的原因是「身體異常」，例如類風濕性關節炎、糖尿病、結核病，以及能夠正常生活但持續6個月以上的精神疾病癥狀等。 然而羅人友的經紀公司並未透露其被評為4級的具體原因。

此外，羅人友今年初出演了tvN《和我老公結婚吧》，還在明年1月即將開播的的MBC新金土劇《加州汽車旅館》中擔任主演，目前正緊張拍攝中。

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