GFRIEND真的回來了！Killing Voice破百萬觀看又登發燒一！成員還一起看首播

超人氣三代清純女團GFRIEND 2021年突然各奔東西引發粉絲BUDDY們甚至整個K-POP圈遺憾不已,時隔4年終於要重啟活動,以知名YouTube頻道Dingo Music的節目《Killing Voice》合體表演預告回歸!

GFRIEND 15首名曲串燒如下:

1. 〈Glass Bead〉(玻璃珠)

2. 〈Me Gustas Tu〉(今天開始我們)

3. 〈NAVILLERA〉(你還有我)

4. 〈Crossroads〉

5. 〈Apple〉

6. 〈MAGO〉

7. 〈FLOWER (Korean.Ver)〉

8. 〈FINGERTIP〉

9. 〈Three Of Cups〉

10. 〈SUMMER RAIN〉

11. 〈RAINBOW〉

12. 〈Rough〉(時間流逝)

13. 〈Here We Are〉

14. 〈Time for the moon night〉(夜)

15. 〈Eclipse〉

昨(11)日晚間即有破千人線上等待節目直播,成員們Sowon(所願)、Yerin(睿隣)、Eunha(銀河)、Yuju(裕株)、SinB(信飛)與Umji(嚴智),全員六人亦不缺席一同收看,顯見對《Killing Voice》的重視。節目影片不到一天破150萬,甚至登上韓國區YouTube發燒影片第一!留言破2萬!



《Killing Voice》等於是告訴大眾GFRIEND真的歸來了,BUDDY感動留言「停止的時間再次流逝了」、「發燒一,不僅是BUDDY,還有多少人在等GFRIEND,所以有點哽咽,拜託好好組合吧」、「Yuju和Eunha的Vocal組合真是瘋了……」、「GFRIEND就是負責0n年生學生時代的組合,入學/開學:玻璃珠,暑假:從今天開始我們,畢業:時間流逝」……

「進入四代以後,大部分都是歐美流行音樂一樣的節拍加上充滿英語的歌詞、抖音風格的hook song,加上現代人注重歌唱實力,因此GFRIEND好像是K-POP最後的認同感,所以即使過了很長時間,人們也會想念和等待GFRIEND的音樂。」、「看過很多Dingo Music……這麼努力準備的愛豆好像只有GFRIEND……大家好像都很想念以完整體進行活動……台詞也是,還有中間對應編舞也太讓人激動了!」……等等。

▼GFRIEND整場表演確實準備了很多台詞,〈Glass Bead〉還準備應援詞,中間也幾度一起跳重點舞蹈



GFRIEND回歸活動明年正式開跑,新歌1月6日公開,1月13日發行包含新歌在內的特別專輯《Season of Memories》,演唱會1月18、19日開唱。



