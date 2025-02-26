【韓網熱門】大家最後喜歡的偶像是誰呀？韓劇《臥底高中》徐康俊的回答，引爆熱烈留言！

大家腦海中第一個浮現的答案是什麼呢？！

韓國論壇theqoo上，原PO以「大家最後喜歡的偶像是誰呀？？」為題，並分享了熱播韓劇《臥底高中》徐康俊回應後輩的片段。

後輩：「前輩！你最後一個喜歡的偶像是？」

徐康俊：「少...少女時代。」



原PO表示：「我也是...少時...少女時代。」

▼韓國網友評論：（前七組是被提及最多次的團體）

1. NU'EST

2. SEVENTEEN

3. BTS 防彈少年團

4. Wanna One

5. SHINee

6. EXO

7. RIIZE

8. 少女時代

9. GFRIEND

10. 姜丹尼爾

11. 神話

12. IVE

13. NJZ

14. ATEEZ

15. NCT DREAM

16. X1

17. 東方神起

18. NMIXX

19. SF9

20. 金在中

21. aespa

22. Red Velvet

23. IU

24. 太妍

25. INFINITE

出處：https://theqoo.net/hot/3627127265?page=3

Viu Original 動作喜劇《臥底高中》講述為了追查高宗皇帝消失的金塊行蹤，國情院王牌特工－鄭海成（徐康俊 飾）偽裝成高中生潛入校園追查，並與熱血代課老師－吳秀雅（秦基周 飾）展開了一段笑料百出的偽高中生活！逢星期五、六晚上在「黃Viu」播出。



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