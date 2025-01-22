GFRIEND信飛遇到SEVENTEEN勝寛，秒變朋友模式的爆笑場面：「姿勢瞬間放鬆太好笑了XD」

在韓國論壇theqoo上，有網友分享標題「轉推數很高的男女偶像在音樂節目上之幕後對話影片」引發了熱烈關注。

話題的主人公是女團 GFRIEND (VIVIZ) 的信飛 和男團 SEVENTEEN (BSS) 的勝寛，影片中信飛原本在為粉絲送福利、狂發愛心，結果一旁的好友勝寛一搭話，信飛立刻就呈現出放鬆的狀態，真的太好笑了。

信飛和勝寛是「98Line」的同齡好友（同1998年生），還經常一起舞蹈挑戰對方的歌曲，為彼此應援！

▼勝寛所屬小分隊BSS夫碩順的新歌〈CBZ〉：

▼VIVIZ信飛重返GFRIEND出道10週年新歌〈Season of Memories〉：

▼韓國網友評論：

1. 好可愛哈哈哈，突然間好像變成是我的朋友，感覺更親切了

2. 信飛也是人，哈哈哈哈哈，她立刻放鬆下來的樣子好可愛

3. 就算是偶像也不會24小時都維持那個姿勢，也是需要放鬆的

4. 他們完全是真朋友，原本用眼睛閃閃發光的偶像模式揮手，接著就突然彎腰、皺眉變成普通人了

5. 98line真的好可愛喔

6. 信飛啊，鏡頭還在運作呢～

7. 天啊，真的好搞笑

8. 那表情跟姿勢也太放鬆了吧XD

9. 就像職場上遇到好友一樣，相處自然又放鬆

10. 我脊椎的緊張感突然消失了哈哈哈哈

11. 我尊重妳彎腰駝背的樣子，哈哈

12. 瞬間變矮太好笑了～

出處：https://theqoo.net/square/3579118611

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