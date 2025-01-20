GFRIEND舉行10週年演唱會！睿隣、銀河和信飛淚灑現場，粉絲不捨：「真的好傷心、給我安可場」

經典女團 GFRIEND 為紀念出道10週年，除了發行特別專輯《Season of Memories》外，還舉行了演唱會。

本月17～19日她們在首爾奧林匹克大廳舉行《GFRIEND 10th Anniversary＜Season of Memories＞》演唱會與粉絲們見面。在這次的舞台上，GFRIEND 延續團隊的過去與現在，與 Buddy（粉絲名）約定了永遠，三個小時內壓縮了10年的敘事，給觀眾帶來無限的感動，以流暢的刀群舞和實力堅強的歌唱實力提高演出的完成度。



最後一場演唱會上，睿隣、銀河和信飛在安可都唱到哭了，相關影片一曝光也讓許多粉絲相當不捨，紛紛表示：「不知道什麼時候還會聚在一起...嗚嗚嗚」、「3天太幸福了！剩下的巡演也好好結束，以後再見」「今天活動結束後，不知道什麼時候會以完整體活動」、「因爲疫情沒能和粉絲們見面就結束了，感覺像是真正的結尾」、「給我安可演唱會」、「說真的演唱會場是不是太小了 ㅠㅠ 我也想去」、「公司沒禮貌的結尾＋因爲疫情，成員們和粉絲們都沒有好好收尾，好像用10週年來紀念，所以有點哽咽，希望大家努力活動後，還能這樣聚在一起」、「GFRIEND們我們下次再見」、「但是大家的關係都很好，所以不要太傷心」、「希望HYBE倒閉」等等。

GFRIEND 也表示：「非常感謝堅守崗位的 Buddy，Buddy 是無論走什麼路都能成爲我們面前光芒的存在。生活中總會遇到想要被『永遠』這個詞束縛的日子，出道10週年就是這樣的日子。雖然有很多評論說『停止的時間過去了』，但我們的時間從未停滯過。在美好的日子裡再次相遇，我們變得更加堅強和深厚，感謝大家給我們留下永遠寄主的會議。」



另外，這次的10週年演唱會3月9日在大阪、3月11日在橫濱、3月14日在香港、3月22日在高雄、3月29日在台北等地舉行。



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