《我家的熊孩子》金俊昊&金智珉相差9歲之戀修成正果♥ 求婚成功明年結婚！
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《我家的熊孩子》金俊昊&金智珉相差9歲之戀修成正果♥ 求婚成功明年結婚！

明星   2024年12月11日   星期三16:50   草莓  

（封面圖源：金智珉IG@jiminlop）

曾為《兩天一夜》班底，目前為《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》班底的諧星金俊昊，終於和同為諧星的女友金智珉修成正果！

SBS《我家的熊孩子》製作單位向《TVDAILY》透露金俊昊已正式向金智珉求婚，兩人約定明年結婚，求婚內容將在12月中旬於節目上公開。
金智珉與金俊昊修成正果（圖源：TVDaily）

金俊昊和金智珉是諧星圈前後輩，一個1975年12月生，一個1984年生11月生，相差近9歲。金俊昊由於離過婚，擔任《我家的熊孩子》與《脫掉鞋子恢單4Men》班底分享了許多獨居與離婚後的生活，‎2022年認愛金智珉‎後不時帶她一同上節目「放閃」，雙方也明白地表示是以結婚為目標交往。其他節目、金智珉個人YouTube也有兩人甜蜜畫面。
（圖源：YouTube@SBS Entertainment 截圖、黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》）

今年上半年，金俊昊在《我家的熊孩子》透露過諧星歌手趙惠蓮、唱將GUMMY與唱跳歌手SE7EN，都親自表達要在他們婚禮上獻唱祝歌的意願。而今節目確定播出他向金智珉求婚的內容，或許明年婚禮也會搬上螢幕和觀眾們分享喜悅。婚後也許還可以像希澈所說的，‎從《我家的熊孩子》與《脫掉鞋子恢單4Men》畢業，改到《同床異夢》分享婚後生活‎
（圖源：黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》截圖）（圖源：黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》截圖）

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