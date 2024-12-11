GFRIEND真的回来了！Killing Voice破百万观看又登发烧一！成员还一起看首播

超人气三代清纯女团GFRIEND 2021年突然各奔东西引发粉丝BUDDY们甚至整个K-POP圈遗憾不已，时隔4年终於要重启活动，以知名YouTube频道Dingo Music的节目《Killing Voice》合体表演预告回归！

GFRIEND 15首名曲串烧如下：

1. 〈Glass Bead〉（玻璃珠）

2. 〈Me Gustas Tu〉（今天开始我们）

3. 〈NAVILLERA〉（你还有我）

4. 〈Crossroads〉

5. 〈Apple〉

6. 〈MAGO〉

7. 〈FLOWER (Korean.Ver)〉

8. 〈FINGERTIP〉

9. 〈Three Of Cups〉

10. 〈SUMMER RAIN〉

11. 〈RAINBOW〉

12. 〈Rough〉（时间流逝）

13. 〈Here We Are〉

14. 〈Time for the moon night〉（夜）

15. 〈Eclipse〉

昨（11）日晚间即有破千人线上等待节目直播，成员们Sowon（所愿）、Yerin（睿隣）、Eunha（银河）、Yuju（裕株）、SinB（信飞）与Umji（严智），全员六人亦不缺席一同收看，显见对《Killing Voice》的重视。节目影片不到一天破150万，甚至登上韩国区YouTube发烧影片第一！



《Killing Voice》等於是告诉大众GFRIEND真的归来了，BUDDY感动留言「停止的时间再次流逝了」、「发烧一，不仅是BUDDY，还有多少人在等GFRIEND，所以有点哽咽，拜托好好组合吧」、「Yuju和Eunha的Vocal组合真是疯了……」、「GFRIEND就是负责0n年生学生时代的组合，入学／开学：玻璃珠，暑假：从今天开始我们，毕业：时间流逝」……

「进入四代以后，大部分都是欧美流行音乐一样的节拍加上充满英语的歌词、抖音风格的hook song，加上现代人注重歌唱实力，因此GFRIEND好像是K-POP最后的认同感，所以即使过了很长时间，人们也会想念和等待GFRIEND的音乐。」、「看过很多Dingo Music……这么努力准备的爱豆好像只有GFRIEND……大家好像都很想念以完整体进行活动……台词也是，还有中间对应编舞也太让人激动了！」……等等。

▼GFRIEND整场表演确实准备了很多台词，〈Glass Bead〉还准备应援词，中间也几度一起跳重点舞蹈



GFRIEND回归活动明年正式开跑，新歌1月6日公开，1月13日发行包含新歌在内的特别专辑《Season of Memories》，演唱会1月18、19日开唱。



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