[有雷]《Face Me》案件出現驚人反轉！整形名醫李民基驚覺自己才是最大受害者！失去未婚妻＋記憶遭捏造（EP.7–8）

[有雷]《Face Me》將在今明兩日播出第11集與12集的最終結局，從第7集開始劇情發生反轉，原本一路上協助警方辦案，從手術的視角回推犯罪過程，協助警方破案的醫師李民基，最終要面對的仍是自己最難跨越的那道牆。

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《Face Me》細心又追求完美，不放過任何細節的整形醫師車正民（李民基飾），總能從案件細節中找到患者心中真正煩惱的重點，以不同視角切入每一個案子，讓女警李敏亨（韓智賢飾）也更容易循線破案。但劇情進行了前面6集後，仍須回到車正民如何面對自己過往的傷痛。車正民曾在7年前痛失未婚妻，在接到未婚妻最後一通電話後，要從醫院趕回住處的他卻也遭遇車禍，就此留下遺憾。



7年前車正民對於在未婚妻住處被逮捕的嫌犯李鎮錫非常憤怒，加上近來幾起案子，似乎都衝著車正民而來，案件的受害者都與他相關，而真兇也似乎不斷提醒著車正民面對7年前的案件。車正民也得知7年前的嫌犯李鎮錫已經出獄，並且李鎮錫的妹妹，就是與他合作案件的刑警李敏亨。李敏亨則是難以理解哥哥的動機，加上哥哥不斷表示自己並非真兇，也暗中展開更詳細的調查。



李鎮錫與車正民發生扭打，更說出一個驚人觀點，他自始至終都覺得車正民才是殺害自己未婚妻的真兇！因為李鎮錫抵達現場時，發現現場有人比他早到，並且當時被害人已死亡…車正民的記憶中，自己步出醫院打算前往未婚妻所在位置時，就遭到車輛撞擊而送入急診室，但李敏亨卻怎麼也查不到這個交通事故的任何紀錄。



車正民回到當時的醫院，去向後輩們求證，發現後輩受到母親之託，對他有所隱瞞。打從一開始，診所打算與海外民丹島合作並將車正民送到當地，也就是與這案件有所關聯，雖說是想幫助他走出失去愛人的痛苦，但案情似乎並不單純。正民其實是在走出未婚妻家時遭到車輛撞擊，因此事故現場是未婚妻家並不是醫院前，大家隱瞞他並且給了他假的記憶，到底為了掩蓋什麼樣的事實？



李鎮錫不斷指稱他在命案現場所見到的人就是車正民，到底是不是他或是另有其人？車正民接獲李鎮錫出沒的消息而前往現場，卻與妹妹李敏亨共同發現李鎮錫已經倒臥在血泊中…誰是背後的big boss其實呼之欲出，身處同一診所並且總是花天酒地的另一位醫師李伊庚，是否有可能有不為人知的另一面？



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