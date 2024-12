粉絲敲碗再合體～GFRIEND出道10年紀念推出特別專輯！官方頻道搶先曝光19秒彩繪形象與歌曲！

明年1月即將迎來出道10年的女子團體GFRIEND小女友,也將推出特別紀念專輯「Season of Memories」,在官方YT頻道上特別搶先公開了計畫概念與彩繪形象影片,給粉絲們傳達一些些小提示。

GFRIEND在12月9日0時透過Hybe Labels YouTube頻道和Source Music官方SNS上上傳了特別專輯「Season of Memories」的概念素描彩繪形象影片,呈現六人可愛卡通造型,充滿冬天氣息的打扮,搭配上20秒的背景歌曲,並預告明年1月13日下午六點即將正式發行,一公開就讓粉絲們相當期待。



GFRIEND從出道歌曲「玻璃珠(Glass Bead)」到「今天開始我們(Me Gustas Tu)」、「時間流逝(Rough)」、「你和我(NAVILLERA)」、「FINGERTIP」、「LOVE WHISPER」、「Time for the moon night」等,許多歌曲都令人朗朗上口,IG更釋出了六人單獨剪影版本影片,搭配上述這些火紅歌曲,喚起了大家的回憶。出道迎來10周年的GFRIEND以清純的魅力與整齊的群舞深受大家喜愛,展現女孩們的清純力量以及夢幻氛圍,本次的特別專輯想帶給粉絲們什麼樣的新訊息,也備受期待。



另外GFRIEND在發行10周年特別專輯「Season of Memories」之前,將於1月6日中午先公開新曲音源,並且預計將在1月18日及19日在首爾松坡區奧林匹克公園舉辦單獨演唱會《GFRIEND 10th Anniversary Season of Memories》與粉絲們見面。在12月10日晚間7點,GFRIEND完整體6位成員預計將在YT頻道Dingo Music中出現,還請大家多多留意。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞