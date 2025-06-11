台灣客台新節目《細細山路私密達》又和韓星合作！金荷娜、INFINITE南優鉉還有李濬榮

台灣客家電視台（下稱「客台」）繼推出《廚師的迫降：客家廚房》找來韓星合作後，再推出《細細山路私密達》與多名韓星合作！

《廚師的迫降：客家廚房》去年底開播，今年初完結，陣容找來「韓流帝王」Super Junior隊長利特、「大勢新人」tripleS台籍成員Nien（許念慈），還有熱門韓綜《拜託了冰箱》名廚李元日，跨日合作的陣容與成果都讓台灣K-POP圈粉絲相當喜愛，即將推出的第二季還有「韓流女帝」少女時代的孝淵及韓國百萬YouTuber heebab。



昨（6）日客台再驚喜宣布新節目名《細細山路私密達》，陣容包含各大獎項影后、知名韓劇《紳士的品格》《通往機場的路》《回到18歲》女主角金荷娜，二代經典男團INFINITE主唱之一、開solo演唱會都不忘台灣的南優鉉（南優賢），及男團U-KISS與UNB出身成員、近期演了《苦盡柑來遇見你》《弱美男英雄Class 2》《24小時健身俱樂部》的李濬榮。除了上述韓星，班底還有台灣藝人彭小刀、旅台韓籍YouTuber肌肉山山。

▼金荷娜



▼南優鉉



▼李濬榮



▼彭小刀



▼肌肉山山（右，左為同為韓籍的妻子Jooni）



《細細山路私密達》發布會預告貼文似乎暗示了主題是「爬山」，底下網友興奮留言「我們無限（INFINITE）的南人（指南優鉉）居然來爬山」、「竟然是南優鉉！！！太期待了！」、「好喜歡濬榮耶」、「我們客家人真的很強！」、「客台是挖到礦喔」、「李濬榮！！真的假的啦！24小時健身房不可能開到台灣了吧？！」、「OMG 李濬榮 ！！！！！！ 山上健身起來」……等等。



順帶一提，因為金荷娜、南優鉉、李濬榮全都是韓國經紀公司BILLIONS旗下藝人，有網友推薦客台也能邀請同公司且剛與李濬榮合作《24小時健身俱樂部》、solo演唱會也都會來台灣的Apink主唱鄭恩地。



《細細山路私密達》發布會就在明12日下午3時舉行，可透過YouTube客家電視網路直播Hakka Live頻道收看。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞