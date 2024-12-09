已故宋再臨電影遺作《暴跌》，確定明年1月15日上映

演員宋再臨上月12日於自宅留下遺書離開人世，電影遺作《暴跌》（原名「暴跌：事業倒閉的男人」）確定上映時間是明年1月15日，電影公司同時公開全新前導海報。

*先前報導回顧：‎〈宋再臨遺作《暴跌：事業倒閉的男人》確定明年1月上映！以虛擬貨幣LUNA為主題〉‎

《暴跌》是部犯罪電影，以2022年虛擬貨幣「LUNA幣」暴跌、蒸發50萬億韓元的事件主題，講述一名青年企業家做出無法挽回的選擇，他的創業投資的內幕，還有投機青年們白天沉迷股票、晚上沉迷虛擬貨幣的的血淋淋故事。《暴跌》最新前導海報即主角，宋再臨飾演的虛擬貨幣「MOMMY」開發者「楊道賢」。



《暴跌》由於改編真實事件，且此事件有大量受害者、司法機關尚未做出最後判節，因此劇組開拍前進行了澈底的調查及法律判例了解，更接受了法律諮詢，韓國內容振興院新媒體內容部門亦支援製作電影。

《暴跌》導演為時事教育節目製作人出身的玄海麗（현해리音譯），節目上製作過多篇社會報導專題，還曾執導《僅契約工就當了9次的女人》在坎城影展獲好評，她表示「會盡全力真實又一針見血地呈現黑色喜劇要素」，透露了電影風格。

除了宋再臨，《暴跌》卡司還有《大力女子都奉順》與《青春時代2》的安友淵、《地下菁英》閔成旭、《Kairos》蘇熙請（소희청音譯）、《武法律師》車正元。



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