粉丝敲碗再合体～GFRIEND出道10年纪念推出特别专辑！官方频道抢先曝光19秒彩绘形象与歌曲！

明年1月即将迎来出道10年的女子团体GFRIEND小女友,也将推出特别纪念专辑「Season of Memories」,在官方YT频道上特别抢先公开了计画概念与彩绘形象影片,给粉丝们传达一些些小提示。

GFRIEND在12月9日0时透过Hybe Labels YouTube频道和Source Music官方SNS上上传了特别专辑「Season of Memories」的概念素描彩绘形象影片,呈现六人可爱卡通造型,充满冬天气息的打扮,搭配上20秒的背景歌曲,并预告明年1月13日下午六点即将正式发行,一公开就让粉丝们相当期待。



GFRIEND从出道歌曲「玻璃珠(Glass Bead)」到「今天开始我们(Me Gustas Tu)」、「时间流逝(Rough)」、「你和我(NAVILLERA)」、「FINGERTIP」、「LOVE WHISPER」、「Time for the moon night」等,许多歌曲都令人朗朗上口,IG更释出了六人单独剪影版本影片,搭配上述这些火红歌曲,唤起了大家的回忆。出道迎来10周年的GFRIEND以清纯的魅力与整齐的群舞深受大家喜爱,展现女孩们的清纯力量以及梦幻氛围,本次的特别专辑想带给粉丝们什么样的新讯息,也备受期待。



另外GFRIEND在发行10周年特别专辑「Season of Memories」之前,将於1月6日中午先公开新曲音源,并且预计将在1月18日及19日在首尔松坡区奥林匹克公园举办单独演唱会《GFRIEND 10th Anniversary Season of Memories》与粉丝们见面。在12月10日晚间7点,GFRIEND完整体6位成员预计将在YT频道Dingo Music中出现,还请大家多多留意。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻