Super Junior-D&E去年簽售才穿中信兄弟球衣！「欸噗+爪」盼到他們來球場開唱啦！

Super Junior小分隊D&E（東海、銀赫）今年也是「台灣灶咖（灶跤）大戰」佼佼者，最新消息受邀中華職棒中信兄弟球團主題日開唱！

中信兄弟去年開第一炮邀請泫雅在「K歌主題日」表演，泫雅直接成為了史上首個受邀中職表演的韓星，也是首個在台北大巨蛋表演的韓星；今年5月換味全龍球團邀請Gyubin與NMIXX，Gyubin是史上第一個開球的韓星，NMIXX則是史上第一組開球的韓團；本週末富邦悍將球團則邀請大勢女團tripleS與QWER。



其實過去幾週便有傳聞兄弟今年K歌日找來Super Junior-D&E，而今公布下半年主題日後飛速再宣布Super Junior-D&E是表演嘉賓，讓同為欸噗（E.L.F.諧音）與爪（兄弟球迷暱稱）的粉絲們興奮不已。尤其，去年D&E來台舉行簽售會時，就有粉絲讓銀赫穿上兄弟球衣，相關照片一時瘋傳，大家各種敲碗，沒想到隔年終於等到了！



兩人表演時間就在8月3日星期日，照K歌日慣例應是賽後表演，無論是欸噗還是爪，得跟緊消息準時搶票了。

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