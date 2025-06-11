《鬼宮》結局花絮：劇組也愛撮合陸星材&苞娜！金智勳連橫梁都不放過吊單槓XD

《鬼宮》7日已結局，結局後電視台SBS總算釋出結局暨殺青花絮。

結局花絮收錄了演員們陸續演出最後一場戲並殺青的溫馨內容，畫面可見導演一一向殺青演員獻花，並全體合照留念。最大亮點還是「姜哲」陸星材和「汝里」苞娜之間的互動，兩人試戲鬥嘴劇情，看起來就像兩人日常相處XD，相當自然有趣。



明明是別人的殺青紀念，卻有人拱苞娜和陸星材拿著花當捧花面向對方，營造成結婚典禮XD，他們倆很配合，拍照的時候還有人唱起「結婚快樂歌」呢！（編OS：「所以結婚照何時要公開？」）



「王」金智勳則是召集他的「跟班」，「尚膳」金吝勸和「護衛」金東赫和韓旻（김동혁）（한민）拍短影片，四個人相處相當快樂XD，金智勳笑到不行看得出來很快樂。而金智勳曾在綜藝《我獨自生活》透露自己非常喜愛引體向上、吊單槓，連片場韓屋的橫梁也能當單槓吊！



結局劇情裡苞娜曾女扮男裝扮內官，裝扮讓觀眾直呼可愛，原來苞娜扮演時也覺得自己很像小學生，拍完看畫面還很遺憾：「還以為會很帥……」不過在看自己拍的搞怪照片倒笑很開心。



▼花絮影片



不曉得是否為《鬼宮》最後一支花絮，因為一般都會有主演殺青暨終映感言，但這裡並沒有，SBS僅以照片在結局前讓演員呼籲大家死守結局。飾演尹甲母的車清華則透過經紀公司發布終映感言，她表示能在幸福的片場透過「英琴」傳達母愛，是很令人悸動的時光，苞娜發了多張幕後照包括可愛內宮照說：「真心感謝到現在喜愛《鬼宮》的所有人（愛心），幸虧有大家的厚愛，播放期間一直都是幸福的時光！感謝每一位打造《鬼宮》的人……（愛心）辛苦了汝里！好幸福。」



結局後主演沒閒著，正各自接受採訪聊更多內幕，喜愛《鬼宮》的觀眾們可以還能期待他們的採訪內容。《鬼宮》全集已可於香港Viu收看。

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