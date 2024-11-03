TXT休寧凱身體狀態好轉，今日歸隊完成世巡安可尾場！新專輯《SANCTUARY》明日發行

男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）近日在首爾舉辦第三次世界巡演《ACT：PROMISE》安可演唱會，成員休寧凱在首日演出期間突感身體不適、中途退場，今日終於歸隊參加尾場演出。

首爾安可演唱會從1日到3日舉行，休寧凱在演出首日因急性腸胃不適而中途離場，第二天也未能上台。 所屬社BIG HIT娛樂表示休寧凱正在休息靜養、會努力盡快恢復狀態，希望各位MOA諒解。

今日（11月3日）下午，TXT在安可尾場之前，於演唱會場地首爾奧林匹克體操競技場舉辦記者會，休寧凱也終於歸隊。 休寧凱感謝大家的關心，對於身體狀況表示：「演出中突然受了傷。 其實演出前一晚狀態就不太好，想勉強撐下來反而讓情況惡化了。 雖然昨天遺憾地未能上場，但今天特地來到這裡見粉絲。」



TXT自5月在首爾開啟第三次世界巡演後，先後在美國、日本和亞洲等全球17個城市進行了28場演出，並創下韓國歌手中最快登上日本四大巨蛋巡演的紀錄。



TXT即將於4日發行迷你七輯《The Star Chapter： SANCTUARY》。 太顯介紹道：「這個名字的含義是『避風港』，即象徵粉絲帶我們前往避風港，也象徵我們帶粉絲前往避風港。 專輯的曲目設計也首尾呼應，希望大家細細品味。」



主打歌《Over The Moon》用TXT的方式描繪了充滿愛意的世界所帶來的幸福，通過夢幻的開場與明亮旋律，展現了見到心愛之人的欣喜。 太顯說：「這首歌充滿夢幻、力量、從容與性感，結合了TXT擅長的風格。」然竣則補充道：「除了歌曲和舞蹈，表情與氛圍也很重要，希望觀眾可以感受到歌曲中愛的主題。」



同公司前輩、BTS防彈少年團成員Jin也將於15日發行個人專輯，當被問及和前輩的交流時，休寧凱表示不久之前一起吃了飯、互相加油，杋圭表示今天剛好和Jin聯絡過，Jin表示對TXT的專輯充滿期待，亦為今晚的演唱會加油。



談到本次活動的目標，太顯說希望這次的音樂能夠成為人們長久記得的作品，亦希望TXT成為粉絲們長期喜愛的團體。 杋圭還透露對專輯很有自信，希望大家知道TXT的專輯每一首歌都很好聽。

隊長秀彬坦承，在所屬公司HYBE面臨內部紛爭的情況下，進行回歸和世界巡演讓他感到壓力。 他說：「自從5月開始巡演以來，我們持續演出超過半年，並在此期間準備了新專輯，生活非常忙碌。 事實上，無論周圍環境如何，我們都專注於我們的新專輯和演唱會。」秀彬表示TXT會像以往一樣盡全力呈現已經準備好的和擅長的一切，請大家多多期待。



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