台灣文總除夕節目崔榮晙領軍舞團跳自編名曲〈TT〉〈孫悟空〉！FIFTY FIFTY獻華語歌初舞台 全昭旻演技再發現！《今天也很抱歉》變身積極陽光「假媽媽」 韓網友對李浚赫的花式誇獎已達到新高度！歡迎查收「2025年新版彩虹屁」：羅浮宮假扮雕像、當女兒也要加入劉Daddy戶籍！ SEVENTEEN夫碩順分享吵架秘辛：不開心卻還要上台表演的話，唱抒情歌會互看對方的人中XD

28日除夕夜，台灣以演唱會規格製作的除夕特別節目中，除了較為人所知、台視一年一度製播的《2025超級巨星紅白藝能大賞》播出超級巨星紅白藝能大賞》之外，還有政府旗下單位「中華文化總會」（文總）製作的《WE ARE 我們的除夕夜》陪伴大家圍爐。

《2025 WE ARE 我們的除夕夜》是首次邀來韓國卡司，「亞洲風暴」單元邀來選秀節目導師常客崔榮晙（另譯崔容俊）與他的舞團TEAM SAME，還有因〈Cupid〉聲名大噪正捲土重來的女團FIFTY FIFTY！加上台韓兩地發展的GENBLUE幻藍小熊、SEVENTOEIGHT（《SCOOL》脫穎而出，尚未正式出道），組合與表演相當新鮮。



崔榮晙與TEAM SAME大跳舞團出品名作，包括Superbee〈5 Gawd〉、TWS〈plot twist〉（初次見面沒有按照計畫進行）、TWICE〈TT〉與SEVENTEEN〈孫悟空〉，可見「榮晙老師」和TEAM SAME編舞無論男女與風格都不拘，老師們隨著音樂力道演出亦炒熱氣氛。另外，有人發現《SCOOL》參賽練習生裴宇率在陣中，裴宇率舞蹈能力頂尖但無緣獲大眾青睞出道，喜歡裴宇率的觀眾見他在TEAM SAME很欣慰、也感激崔榮晙當時在《SCOOL》賞識裴宇率並在節目後提拔。



接著，SEVENTOEIGHT、GENBLUE幻藍小熊分別帶來〈翻轉世界Boom!〉與〈COCOCO〉，FIFTY FIFTY壓軸登場，先是一首華語歌〈Push Your Love (CHN Version)〉華語版帶給人耳目一新，再來是〈Gravity〉及名曲〈Cupid〉，最後亞洲風暴所有表演者合流獻上〈Cupid〉表演。



▼亞洲風暴單元完整表演



▼FIFTY FIFTY〈Push Your Love (CHN Version)〉



《WE ARE》這場表演自卡司公布便吸引人，討論度不輸強敵《紅白藝能大賞》請來的Kep1er與白虎（《2025超級巨星紅白藝能大賞》），許多台灣觀眾都表示為了FIFTY FIFTY死守直播，FIFTY FIFTY韓國海內外的粉絲也特別收看並感謝台灣文總的邀請。順帶一提，FIFTY FIFTY陣中的Athena據說有台灣血統，是吸引台灣粉絲的重要因素之一。



▼亞洲風暴單元〈Cupid〉片段



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