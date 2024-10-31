Ryan Jhun又為選手哭了！《PROJECT 7》見《PEAK TIME》熟面孔BAE173落淚說不出話

《PROJECT 7》是《Sing Again－無名歌手戰》與《PEAK TIME》原班人馬團隊製作，每每製作的選秀節目都受到「有質感」認肯，挖掘了原本沒知名度的「寶石」歌手們更是受到讚許。《PROJECT 7》的導師（評審）陣容中，和《PEAK TIME》重疊的有Ryan Jhun，沒想到的是，不少參賽者也重疊了，最令人訝異是已出道4年的BAE173。

BAE173成員J-MIN（全珉稶）、翰潔（李翰潔）、裕俊（原譯有俊）、MUZIN（金賢右，原譯金賢佑）、俊庶（朴俊庶，原譯朴俊敍）、盈署（柳盈署）、道河、BIT（盧旼渽），八人目前分成兩組，一半參加《PROJECT 7》一半參加《星光閃耀的少年》。參加《PROJECT 7》的有J-MIN全珉稶、MUZIN金賢右、朴俊庶與柳盈署，全以本名參賽。



全珉稶、金賢右、朴俊庶與柳盈署一出場就引來全場練習生矚目，畢竟是已出道超過4年的團體，他們一進門打完招呼，Ryan Jhun就直言：「我沒辦法提問了。」低頭讓另外兩位HUI和辛由美提問。BAE173去年在《PEAK TIME》拿下第五名，但全珉稶坦言「還沒有獲得很大的關注」，由於對舞台還有渴望，便再度挑戰選秀節目。



「為什麼來這裡了……因為沒想到會來這裡……」Ryan Jhun哽咽掉淚，原來他和BAE173不只有《PEAK TIME》的師徒情，還有兩年前為他們製作第三張迷你專輯主打歌〈JAWS〉的情誼在，全珉稶能理解Ryan Jhun的不捨：「是一直在旁邊看著我們經歷過的辛苦的哥哥，哥一直跟我們說『你們可以的』、『會成功的』，其實我們在這兩年裡沒有成功，在製作老師看來我們依舊是很努力的樣子，所以好像情緒有點激動。」



▼〈JAWS〉MV



四人cover SuperM的〈Jopping〉，開跳力道便不同反響，雖有些許失誤，但老師們均認為四人舞台完成度很高、很帥氣，HUI也被他們的熱情動容。最終四名全員合格，Ryan Jhun也欣慰地說：「再聯絡吧！」

其實不僅Ryan Jhun心疼，BAE173粉絲ELSE、《PEAK TIME》忠實觀眾也都抱著一樣的心情，因為知名度若是已夠，根本不需要暫停原本團體的活動來參賽，何況現在是「拆團」參賽，如果有人成功以新團出道，原團的活動只會更困難。

相關片段，YouTube上不少網友都為BAE173抱不平，指責公司PocketDol Studio（前身MBK娛樂）不會行銷，認為BAE173有李翰潔和全珉稶兩大實力與外貌兼具的成員怎麼可能不紅。而影片也剪輯了同為《PEAK TIME》參賽者的金炫才（原譯金玄載）與金施勲（前BDC成員），後者還曾參賽《PRODUCE X 101》，波折歷程也有人不捨。



而這也不是Ryan Jhun首次在選秀節目上為選手哭了，《PEAK TIME》觀眾一定記得，‎Ryan Jhun在欣賞完「兼職男團」VANNER的演出後，對於VANNER需要邊打工才能維持愛豆夢想的際遇心有戚戚焉，第一個替VANNER按下合格燈，拿起麥克風講評後便淚流不止。



這也是為什麼《PROJECT 7》中，後來HUI在看完金炫才演出說：「這也包含太多人生了吧？」Ryan Jhun回答：「就知道我為什麼哭了。」吧？



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞