就是少女時代孝淵！《廚師的迫降：客家廚房 2》新成員孝淵&百萬YouTuber heebab

《廚師的迫降：客家廚房》第二季即將來臨，稍早官方已宣布新成員有少女時代孝淵和YouTuber heebab（히밥），遺憾的是原成員出現了些變動。

《廚師的迫降：客家廚房》各大社群公布首波成員名單：少女時代孝淵、Super Junior利特、温昇豪、heebab、李元日和江宏傑，新成員即孝淵與heebab。



孝淵加入應證了網友對「女團教科書舞擔」果然沒猜錯，而利特和孝淵是SM娛樂同門師兄妹，認識可能要20多年了，完全是老熟人，應會迸出相當多火花。孝淵過去當過《生意天才白社長2》班底，在異地當白種元幫廚並經營韓餐廳，不過《客家廚房》完全相反，不曉得在台灣及韓國開客家餐廳會不會是一大挑戰呢？



Heebab是韓國知名大胃王百萬YouTuber，嚐遍韓國各家美食，也和名廚李連福及《黑白大廚》名廚「港點女王」鄭智善一同來過台灣享用美食，還拍了三集YouTube！Heebab當時吃了火鍋、大腸麵線、蚵仔煎等美食，不曉得嚐過了客家料理沒有，但她要從客人搖身一變餐廳人員！



剩下兩名新成員會是誰呢？先前提示的「《黑白大廚》新星」會是鄭智善還是趙瑞亨，或另有其人？待揭曉！隨著新成員公布，大抵確定Triple S Nien（李念慈）與「韓國女生Judy」（酒帝）新一季不會加入，部分網友感到很可惜。

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