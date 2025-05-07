人氣樂團DAY6傳遞滿溢春光的希望讚歌！新歌〈Maybe Tomorrow〉（也許明天）MV全公開～

DAY6 為大家帶來一首充滿春日氣息的希望之歌，聽完一掃鬱悶心情～～～。

DAY6 於今天（7日）下午6點發行全新數位單曲〈Maybe Tomorrow〉以及同名主打歌。這是繼去年9月發行迷你專輯《Band Aid》與主打歌〈Melt Down〉（要融化了）之後，時隔8個月推出的新作，凝聚了「值得信賴與收聽」的 DAY6 感性魅力。



新歌〈Maybe Tomorrow〉融合了充滿活力的鼓點、清爽的音色以及極具感染力的嗓音，由 Young K 單獨填詞，作曲則由成員晟鎮、Young K、元弼與曾參與多首 DAY6 名曲製作的作曲家洪志相共同完成。



此外，DAY6 將於新專輯發行後，在9日至11日及16日至18日一連6天，於首爾奧林匹克體操競技場 KSPO DOME 舉行《DAY6 3RD WORLD TOUR 'FOREVER YOUNG' FINALE in SEOUL》（第三次世界巡演 Forever Young 首爾最終場）。這不僅是 DAY6 首次登上 KSPO DOME 舉辦個唱，也是他們世界巡演的壓軸演出，場館全區 360 度全面開放，並創下「全場次全席售罄」的紀錄，展現壓倒性的票房實力。

你也在關注這次的回歸嗎？！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞