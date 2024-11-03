朴修弘身邊有無正常人？ 剛擺脫吸血兄嫂，愛妻又惹爭議：PO素人照狙「離寶寶太近、沒打疫苗」，嘴硬到底不道歉

朴修弘被兄嫂一家貪污薪水、阻撓戀情多年，勇敢起訴並終於結婚後，獲得很多人祝福鼓勵。 然而最近，他的妻子金多藝在網上做出一係列舉動，接連引起反感。

朴修弘妻子金多藝（音，김다예）上月底通過剖腹產生下一名女寶，11月2日，金多藝在女兒IG透露月子中心為寶寶拍攝了新生兒照片，並PO出工作人員幫寶寶調整姿勢的照片，留言說：「（ 工作人員）接觸嬰兒並靠近嬰兒臉部講話，卻還沒接種百日咳疫苗，讓我心裡不安。 （工作人員）每週都會接觸不同的新生兒，也許我是身為媽媽才感到非常擔憂吧。 鮑魚啊（*女兒胎名），提高免疫力吧。」



這番發言立即在網上引起爭議，有人表示能理解金多藝的心情，但更多人批評她過度反應、小題大做，工作人員雖未接種疫苗但已戴口罩，且《超人回來了》拍攝團隊也未必都有接種百日咳疫苗。 金多藝被罵後留言解釋道，當時已對該工作人員強調接種疫苗的必要性、對方也說會接種、「以後接受拍攝的嬰兒們可以放心了」，對此，網友進一步指出既然已經私下溝通提醒，就更不應把素人照片PO上網：「仿彿在利用自己的名人影響力，叫大家一起來罵那位工作人員。」

面對不斷的批評，金多藝回應道：「請某些社群平台的用戶不要組織集體活動來攻擊我。」但批評聲音仍然不斷，金多藝再次留言說明：「沒想到這篇PO文會被報導，引起這麼大爭論。 月子中心對防疫十分嚴格，我以為每週出入一次的密切接觸者肯定都已接種針對新生兒致命感染疾病的疫苗。 這裡甚至連已種疫苗的家屬都不允許探視。 我是在拍攝過程中才得知這件事，很難在中途要求停止拍攝。」



金多藝解釋說自己是看到百日咳病例激增183倍並開始流行的新聞後變得敏感，PO照片也並沒有批評的意圖，否則早就透露了攝影工作室的名稱：「這本來是可以私下解決的事，放上IG後引起爭論，這確實是一個問題。 我以後會更加注意。」

不僅如此，金多藝還在IG限時動態PO出黑底白字圖，寫道：「女性時代的大姐們，消消氣吧... 我會小心的...」不久後又PO出新圖，寫道：「取消姐姐這個稱呼... 妹妹們，對不起...」女性時代是韓國著名的以女性用戶為主、思想較為激進的網路社群。 看完金多藝的一系列舉動，網友認為她覺得自己沒做錯卻無辜遭到女性時代用戶的惡意攻擊，所以一邊道歉一邊夾帶嘲諷，暗中較量氣勢。



目前，引起爭議的PO文已被刪除。 很多網友認為金多藝若如此緊張寶寶就該連《超人回來了》都不要拍，對於PO素人照片一事終究沒有道歉，性格如此寸步不讓、自帶吸引關註屬性，最好還是遠離社交媒體。

此外，金多藝比朴修弘小23歲，2021年登記結婚後，今年3月宣佈通過試管成功受孕並開通寶寶IG，10月通過剖腹產手術產下一名女嬰，整個過程通過明星育兒節目《超人回來了》公開。 因受孕不易，夫妻希望寶寶像鮑魚一樣緊緊貼在媽媽子宮裡，因而取胎名「鮑魚」，同時諧音也有「轉禍為福」的含義。



朴修弘2021年起訴親哥哥和嫂子，稱二人擔任經紀人期間私吞他全部財產、至少100億韓元，哥哥還以他名義投保8張身故險、收益人為兄嫂及姪女，且多次阻撓朴修弘戀愛結婚。 今年7月一審判決出爐，法官認為哥哥確實挪用了20億韓元，判哥哥有期徒刑2年，嫂子無罪。 朴修弘已不滿提出上訴二審。

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