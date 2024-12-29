《星光閃耀的少年》「POLARIX」成團：邵子恆、李翰潔等不負眾望，台灣翟浚安、李多乙成黑馬

中國平台iQIYI（愛奇藝）國際版與韓國電視台SBS合作的男團選秀節目《星光閃耀的少年》（Starlight Boys）昨晚（28）舉行決賽，九名成員出道團名定為「POLARIX」（폴라릭스），正包含節目一直找尋的團體C位「polaris北極星」之意。

「POLARIX」最終出道人選如下：

一、邵子恆 SHAO ZI HENG（中國籍）



二、李埈赫 LEE JUN HYUK（韓國籍）



三、許世煥 XU SHI HUAN（中國籍）



四、新澈 XIN CHE（中國籍）



五、楊斯維 PENTOR（泰國籍）



六、翰潔 HAN GYUL（李翰潔，韓國籍）



七、翟浚安 ZAI（台灣籍）



八、梁彤華 YANG DONG HUA（韓國籍）



九、李多乙 LEE DA EUL（韓國籍）



「POLARIX」成四國國籍男團，除了來自製作方國籍中國與韓國的練習生之外，還有來自泰國的PENTOR楊斯維、來自台灣的ZAI翟浚安，對於節目推出國際偶像男團的意旨應相當有利。



其中邵子恆、李埈赫、楊斯維與翰潔四人從開播以來即是出道熱門人選，完全沒掉出九人出道位過，確定出道絕對是不負眾望。邵子恆作為練習生之間熱門的「北極星」人選，確定成為「真北極星」，取得第一名成為團體C位，票數亦相當明顯地拉開差距，而前MIRAE（未來少年）成員李埈赫成功重新出發，現BAE173翰潔則是繼《PRODUCE X 101》的X1與BAE173後將「三次出道」，只不過掉到第六名使人訝異。梁桐華節目中期就穩居上位，出道也是眾望所歸。



許世煥、新澈、翟浚安與李多乙也許能夠算「黑馬」，不過許世煥、新澈在前一集公布的排名已可見「大反攻」；翟浚安前一集排名在第十差一點，最後總算突破重圍，第一次進出道位即確認出道；李多乙則是因參加過《BOYS PLANET》自開賽來便挾帶人氣，中間排名降低，最後才急升拿到最後出道門票。各國網友對於許世煥、新澈與李多乙三人的出道討論較多。



遺珠之憾則有洪成旻、段星星與裕俊等人，這三人分別為第十二、十一、十名。裕俊和李多乙差了三萬票最令人遺憾，相當可惜沒能和BAE173隊友翰潔一同以POLARIX再出道。



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