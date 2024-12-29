《星光閃耀的少年》「POLARIX」成團：邵子恆、李翰潔等不負眾望，台灣翟浚安、李多乙成黑馬

（封面圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖、《星光閃耀的少年》官網）
中國平台iQIYI（愛奇藝）國際版與韓國電視台SBS合作的男團選秀節目《星光閃耀的少年》（Starlight Boys）昨晚（28）舉行決賽，九名成員出道團名定為「POLARIX」（폴라릭스），正包含節目一直找尋的團體C位「polaris北極星」之意。
「POLARIX」最終出道人選如下：
一、邵子恆 SHAO ZI HENG（中國籍）
邵子恆 SHAO ZI HENG（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
二、李埈赫 LEE JUN HYUK（韓國籍）
李埈赫 LEE JUN HYUK（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
三、許世煥 XU SHI HUAN（中國籍）
許世煥 XU SHI HUAN（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
四、新澈 XIN CHE（中國籍）
新澈 XIN CHE（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
五、楊斯維 PENTOR（泰國籍）
楊斯維 PENTOR（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
六、翰潔 HAN GYUL（李翰潔，韓國籍）
翰潔 HAN GYUL（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
七、翟浚安 ZAI（台灣籍）
翟浚安 ZAI（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
八、梁彤華 YANG DONG HUA（韓國籍）
梁彤華 YANG DONG HUA（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
九、李多乙 LEE DA EUL（韓國籍）
李多乙 LEE DA EUL（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）
「POLARIX」成四國國籍男團，除了來自製作方國籍中國與韓國的練習生之外，還有來自泰國的PENTOR楊斯維、來自台灣的ZAI翟浚安，對於節目推出國際偶像男團的意旨應相當有利。
《星光閃耀的少年》「POLARIX」出道九人確定（圖源：FB@iQIYI TW）
其中邵子恆、李埈赫、楊斯維與翰潔四人從開播以來即是出道熱門人選，完全沒掉出九人出道位過，確定出道絕對是不負眾望。邵子恆作為練習生之間熱門的「北極星」人選，確定成為「真北極星」，取得第一名成為團體C位，票數亦相當明顯地拉開差距，而前MIRAE（未來少年）成員李埈赫成功重新出發，現BAE173翰潔則是繼《PRODUCE X 101》的X1與BAE173後將「三次出道」，只不過掉到第六名使人訝異。梁桐華節目中期就穩居上位，出道也是眾望所歸。
邵子恆第一（圖源：FB@iQIYI TW）李埈赫第二（圖源：FB@iQIYI TW）楊斯維第五（圖源：FB@iQIYI TW）翰潔第六（圖源：FB@iQIYI TW）梁彤華第八（圖源：FB@iQIYI TW）
許世煥、新澈、翟浚安與李多乙也許能夠算「黑馬」，不過許世煥、新澈在前一集公布的排名已可見「大反攻」；翟浚安前一集排名在第十差一點，最後總算突破重圍，第一次進出道位即確認出道；李多乙則是因參加過《BOYS PLANET》自開賽來便挾帶人氣，中間排名降低，最後才急升拿到最後出道門票。各國網友對於許世煥、新澈與李多乙三人的出道討論較多。
許世煥第三（圖源：FB@iQIYI TW）新澈第四（圖源：FB@iQIYI TW）翟浚安第七（圖源：FB@iQIYI TW）李多乙第九（圖源：FB@iQIYI TW）
遺珠之憾則有洪成旻、段星星與裕俊等人，這三人分別為第十二、十一、十名。裕俊和李多乙差了三萬票最令人遺憾，相當可惜沒能和BAE173隊友翰潔一同以POLARIX再出道。
洪成旻第十二、段星星第十一（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）李多乙第九vs裕俊第十（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）裕俊惜第十（圖源：FB@iQIYI TW）
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