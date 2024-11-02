【綜合報導】同途殊歸？《黑白大廚》出演者接連爆黑料「劈腿、非法經營」，也有人乘風而上加盟新節目《白種元的悲慘世界》、復活版《拜託了冰箱》

Netflix料理綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》爆紅才一個多月，已有不少出演者被挖出過往黑料，私下不良行徑跟節目中的優質形象大相徑庭，難道真的是人怕出名、樹大招風？

《黑白大廚：料理階級大戰》邀請80位無名廚師和20位精英主廚，分別以「黑湯匙」和「白湯匙」身份進行料理對決，9月17日開播後立即引發熱潮，主廚本人也從素人搖身一變電視名人。 然而隨著名氣而來的不只有餐廳預約爆滿，過往不為人知的黑歷史也逐漸被挖出。



黑湯匙「三星」姜勝元在節目中憑紮實刀工、謙遜態度和帥氣外型贏得好感，還順勢出演了評委白種元的個人網綜。 然而上月底，姜勝元前妻和前女友通過D社爆料他腳踏兩條船、私生活混亂、最初進入米其林（米芝蓮）餐廳是靠前妻人脈和賄賂，隨後又有網友稱姜勝元將餐廳公款挪用給父母，已請警方調查貪污嫌疑。姜勝元對以上指控幾乎全部表示反駁。目前，姜勝元經營的的餐廳Trid表示他近期因工作日程緣故不會來餐廳上班，原定3日參加的首爾市主辦美食活動也表示考慮改變計劃。



在此之前2天，白湯匙李英淑也被爆出欠債14年不還。 2010年，李英淑向趙某借款1億韓元並簽訂借據，過了還款期限仍未償還，而趙某則於到期三個月後去世。 遺屬在趙某遺物中發現該借據，於是打官司要求李英淑還錢，但李英淑在2012年表示沒錢可還。 2014年，李英淑參加烹飪競賽節目《韓食大賽2》並奪冠、獲得1億韓元獎金，然而仍未償還這筆債務。 消息曝光後，李英淑方面回應稱已償還部份債務，會與律師進行討論，若確認有未還清的債務則會進行支付。



黑湯匙「拌飯大王」柳拌飯則是主動坦誠了污點。 11月1日，他在IG發布親筆長文，坦白曾在未經許可的地方經營飯店而被逮補並判處緩期執行，現在的餐廳存在違規操作，突然宣布停止營業。 據悉，最近接連有人舉報他的餐廳存在違法及不當經營，行政機構亦發出警告，所以他才出此一舉。 柳拌飯此前出演了tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》、原計劃下週播出，恐將遭到全篇刪除。



《黑白大廚》也有發展順利的出演者，例如雖為亞軍但人氣不遜冠軍的白湯匙主廚愛德華李。 愛德華是一名美籍韓裔，曾在2010年贏得美國《鐵人料理》冠軍，並擔任白宮國宴主廚，現今在美國經營多家餐廳。 隨著在韓打開知名度，他已確定出演JTBC《拜託了冰箱》最新一季，預計於12月初首播。 該節目2014年首播後掀起「料理秀」熱潮，今年將迎來播出十週年，亦是2019年停播以來時隔5年的復活。 元老製作班底李昌宇PD和姜允貞作家也將再次合作，引發期待。



另外三位黑湯匙廚師「烹飪狂人」尹男老、「外送員廚師」林泰訓、「肉類黑幫」李大衛，則早已敲定參加ENA的最新人生逆襲成長綜藝《白種元的悲慘世界》，再次與白種元合作，預計11月30日開播。



上月20日，「三星」還在IG分享廚師們歡樂聚餐的合照，卻在短短幾日發生截然不同的命運轉變，令人不禁感慨。



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