剛紅就塌房了！《黑白大廚》型男主廚「三星」被前妻、前女友踢爆私生活混亂，米其林就業靠賄賂

Netflix的綜藝《黑白大廚》無疑是近期最有話題的真人秀，每一位參賽者也成了觀眾的好奇對象，其中「黑湯匙」隊員「三星」（本名姜勝元）就憑藉高超廚藝、幹練的行事風格、迷人的魅力和酷似男神宋仲基的顏值，受到許多觀眾喜愛。沒想到綜藝果然只是綜藝，D社爆料一切都是人設而已，現實生活中的他實際是「渣男」一個。

D社公開了「三星」前妻A某的採訪，兩人於2014年相識，2022年5月舉辦婚禮，可惜3個月後就離婚，只是沒有進行結婚登記，從法律上來看並非真正結婚，只能算是事實婚姻。A某透露「交往和婚姻期間我多次心靈受創，被背叛，我以為這些都已經從我的記憶裡消失了......現在這段過去再次來折磨我」。三星和前妻的關係中還夾著另一位女性B某，B某得知三星已婚後才發現自己「被腳踏兩條船」。對於這兩段關係，三星並未否認，還狡辯與B某交往時間僅為1、2個月，之後再無聯繫。

因為《黑白大廚》的火熱播出，三星也一躍成為全韓國的明星廚師，看到「渣男」的消息鋪天蓋地而來，A某和B某都被迫會想到了那段想要忘記的過去，最終兩人決定向D社舉報，提到了私生活混亂、米其林（米芝蓮）就業、暴力言論以及威脅等。



三星和前妻A某相識時還只是個Le Cordon Bleu（藍帶國際學院）的學生，而A某則因為工作的關係居住在美國，為了給當時還是男友的三星介紹知名餐廳，動用了自己的人脈，通過「朋友的朋友」認識了米其林餐廳「Atelier Crenn」的主廚，這才有了他在那裡工作的經歷。知情人士透露，對於一位毫無工作經驗的留學生來說，且還是在簡歷漫天飛的畢業季，三星能夠如此輕鬆的進入迷之藍餐廳工作完全就是開了後門。 而另一間米其林餐廳「Benu」的工作經歷也是同樣的途徑所得，甚至連給牽線搭橋的朋友們的CHANEL包包謝禮都是A某自掏腰包準備的。

對於這一疑問，三星解釋自己知道前妻的所作所為，只是「那裡是送了包就能去工作的地方嗎？A某只是給關係很好的姐姐們買了禮物而已」。 三星還直言不諱地稱在「Atelier Crenn」只是實習生，自己真正想去的始終都是「Benu」，在那裡無薪資工作了3個月，每天都忙得要死，正因為他的個人努力，才使得自己一個月就轉為正式員工，完全不是靠名牌包上位，全憑首席主廚的實力。



三星與前妻從2014年～2022年一直分分合合，交往、分手、複合、結婚、離婚，A某則吐槽三星的女人問題從交往時期就已顯現，而相識的多年裡三星為此向A某寫過數次反省文。A某還是餐廳「Trid」的投資人，在三星創業初期投資了1.5億（韓幣，下同），並擔任餐廳的對外行銷等，其中就有一項工作是負責餐廳的IG帳號。某日她收到了一則私訊，來自前文提到的B某，「歐巴，過得好嗎？聽到好消息才聯繫你，當然並不是為了祝賀你，本來想要聯繫那一位的，只是忍住了，打算先聯繫歐巴。 為了償還我從歐巴那裡受到的一切，我等了很久，在我想要報復你之前趕快給我回覆」。 D社聯繫到了B某，B某表示自己和三星交往了4個月，突然某天他就失聯，再無音訊，「聽說他有各種女人問題，沒想到我居然是其中之一，我倆也沒吵過架，如同普通的戀人一樣交往，只是突然有一天他就失聯了。後來才之後同時期他還劈腿了另一個女生，沒過多久就聽說他結婚，開了間餐廳，感到背叛的我真的很傷心。 本來已經決定將傷痛埋在心底，只是看到他出現在《黑白大廚》上，我身邊的人都覺得節目里的他很不錯，看上去很好，我只想說一切都是人設罷了。一直想要揭露他的兩幅面孔，不知道這張偽裝成善良的臉騙了多少女生......」



對於B某，三星解釋當時僅和她交往了1、2個月，後來因為思想不合拍就沒再見面，同時還否認自己後來從未聯繫過B某。 只不過B某直接甩出三星發的簡訊，那是斷聯後三星給她發的第一個短訊，上面寫著「現在是重要的時期」。

最後關於A某所提到的威脅言論，2023年A某有了新的男友，而三星在給A某發的kakao talk裡提到「我真的很想用刀捅死你們」等，不過三星拒絕回應相關話題。

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