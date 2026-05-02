店大欺客！《黑白大廚》安成宰米其林餐廳爆偷天換「酒 」，侍酒師竟嗆客人：你多學學

憑藉Netflix綜藝《黑白大廚》而名聲大噪的明星主廚安成宰經營的米其林星級精緻餐廳「MOSU Seoul」），最近爆出爭議！有顧客指控，餐廳的侍酒師竟然把一瓶要價80萬（韓幣，下同/ 約新台幣1.92萬元）的2000年份紅酒，換成便宜10萬的2005年份，事後還想裝沒事，甚至說出「希望你好好學習一下」這種話，讓客人氣到上網爆料。

受害顧客A先生24日在網路論壇追加公開他與MOSU交涉的後續。 A先生表示，他是在18日去用餐，沒想到負責的侍酒師竟將他點的80萬2000年份紅酒，錯誤送上只值70萬的2005年份。 事後他要求確認，對方不但沒有好好道歉，反而還說出 「希望你對紅酒多學習一下，我可以讓你嚐嚐2000年份的味道」 這種話，讓他當場傻眼。

A先生說，因為當時還有同行友人，不想破壞聚餐氣氛，所以忍了下來，直到三天後（21日）才打電話向餐廳反映。 沒想到「MOSU」方面竟反問他：「你打電話來，是希望得到什麼補償嗎？」讓A先生更加失望，回說：「我不是為了要補償才聯絡的。」掛完電話後幾個小時，他就上網寫下整件事的經過。



隨著爭議越燒越大，MOSU終於在23日透過官方社群帳號發文道歉。 文中表示：「在服務過程中，沒有給予顧客正確的說明，造成混淆，後續應對也沒有充分解釋，讓顧客感到非常失望，對此真心致歉。」並強調包括安成宰主廚在內，全體團隊都會嚴肅看待這件事，全面檢討相關服務流程，防止類似事件再發生，「不會只是表面道歉，會用真誠的態度重新建立與顧客的信任。」

不過這篇道歉文仍被許多網友質疑「誠意不足」。 因為道歉的基本常識，應該是先清楚說明到底哪裡出了錯、為什麼會發生調包事件; 但從頭到尾，餐廳都沒有解釋「為什麼會送錯酒」以及「侍酒師為什麼會那樣回應」，讓外界質疑只是在滅火。至於MOSU在電話中是否有提出補償？ A先生透露，餐廳確實有向他道歉，也邀請他再去用餐，由餐廳請客，但他婉拒了。 他解釋：「因為包括我和同行友人在內，以及屆時服務我們的人，都會覺得這個場面很尷尬、不舒服。」直接打槍餐廳的好意。



這場「米其林紅酒換包」風暴，目前仍在韓國網路持續延燒，許多網友紛紛表示：「這種服務態度，真的讓人不敢恭維」、「安主廚應該出來說清楚」、「80萬的酒跟70萬的酒，味道差很多好嗎」、「典型的店大欺客」、「死也不退款就對了」、「就... 輪胎星級（米其林）根本沒意義了...」、「誰會再去啊，哈哈哈，誰知道會不會在食物裡吐口水」、「如果是出事當天就馬上提出要退款或招待就算了，結果是 1.『 希望你多學點紅酒』 2.『 您有什麼希要求？』這種態度之後，誰要去」、「如果是我就把那兩瓶酒都送過去，餐費全退。 就算對方拒絕，至少也要送個禮券或等值補償，才勉強能挽回一半信譽。 嘴巴說說、服務那麼差，還問人家要不要再來。 你會想去嗎？ 現在已經太晚了，本來就該快點處理」等。

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