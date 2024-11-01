人紅是非多？私生活爭議之後，《黑白大廚》「三星」主廚又被爆挪用餐廳公款給父母

在 Netflix 綜藝《黑白大廚》中以「三星」名字出演而備受矚目的姜勝元廚師，繼私生活爭議之後，又因業務上的貪污嫌疑被舉報。

31日，某網友A某在網路社區上傳標題爲「三星業務上貪污嫌疑，委託警察進行調查」的文章。A某說：「最近三星被前妻爆料了，前妻主張很晚才得知他把餐廳的部分公款挪給自己的父母使用，甚至還離婚了。」同時還補充道：「通過國民申聞鼓，向首爾江南警察署委託調查三星的刑法第356條業務上貪污嫌疑的事實。」A某還整理並附上被首爾江南警察署受理的文件。



三星在《黑白大廚》憑藉高超廚藝和帥氣的外型，獲得很高的人氣。但在上月30日，Dispatch（D社）收到三星的前妻等女性的舉報，對三星的私生活進行相關報導，她們提出三星腳踏兩條船、私生活混亂、米其林餐廳就業賄賂等爭議。三星否認這些疑惑，並表示將聘請法律代理人予以應對。



（＊延伸閱讀：剛紅就塌房了！《黑白大廚》型男主廚「三星」被前妻、前女友踢爆私生活混亂，米其林就業靠賄賂）

另外，據韓媒《體育新聞》報導，三星目前沒有在本人經營的「Trid」上班，Trid方面表示目前姜勝元主廚因日程不在，最快將於11月中旬或12月以後回來。原定三日他也將參加首爾市主辦的美食活動，但隨著各種爭議出現，首爾市表示：「正在討論出演事宜。」



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