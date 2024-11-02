金佑錫姜娜言認愛後首次同框！小情侶超緊張不敢笑，拍照拉開距離

看得出來，剛剛公開認愛的真情侶一起出席官方活動時也會超級緊張。

說的就是演員金佑錫和姜娜言，日前兩人出席了網劇《0課時是Inssa Time》的製作發佈會。 該劇將於11月10日在Cinema Heaven首播，講述了作為學校社交APP「Inssa Time」的管理員而知曉全校秘密的邊緣人金智恩（姜娜言 飾），與超人氣的姜宇彬（金佑錫 飾）糾葛在一起，展開一段校園秘密浪漫故事。

當天，觀眾的關注點集中在了男、女主演身上。 因為這是金佑錫和姜娜言承認戀情幾日後首次同台亮相。 通常在發佈會上，形成戀愛關係的男女主演會一起進行拍照時間，但兩人似乎有意避免同框，始終隔了一段距離。



最終在現場記者要求下，姜娜言站在中央，兩旁分別是金佑錫和崔建，然而金佑錫和姜娜言之間瀰漫著一絲微妙的氣流，始終保持著一定距離，努力露出微笑，但依舊能看出兩人的緊張與不自在。 即使在拍攝集體照片時，站在旁邊的他們也仍顯得有些彆扭。



接下來的媒體提問環節，兩人仍然無法掩飾緊張情緒，但在表述完與戀愛相關的問題後才稍微放鬆下來。金佑錫談到與姜娜言的合作時表示：「從劇本閱讀到拍攝始終覺得她很會帶動氣氛，雖然從所有演員身上都得到了好的能量，但從她身上尤其獲得了很多能量和學習的感覺。 對於因私事引發關注，感到抱歉。 為了作品和製作團隊，我會以更好的姿態展現自己。」

姜娜言也表示：「和金佑錫的合作戲很多，他讓人感到很放鬆，彼此配合得很好。 尤其在需要情感投入的場面時，得到了很多幫助。 對於今天的情況，我的想法也相同。」

金佑錫和姜娜言在拍戲過程中發展為戀人關係，現實情侶的誕生也讓觀眾期待能在新劇中看到兩人的默契。



此外，金佑錫和姜娜言是相差5歲的情侶，不過男方於11月4日入伍服役，剛交往不久就要面臨分別。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究