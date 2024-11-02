韓佳人二選一：「臉蛋天才」車銀優 VS「現實老公」延政勳！女神的答案理性又現實～

「天然美女」韓佳人心目中的「天然帥哥」TOP.1 選擇了車銀優，那麼老公延政勳呢？

國民認證的「天然美女」韓佳人所開設的youtube頻道「自由夫人韓佳人」，目前已突破20萬訂閱，幾乎每支影片都突破百萬流量，而她在15萬開放粉絲Q&A問答，分享了許多有趣的話題。



特別是擁有母胎天然美女稱號的她，從小美到大的經歷中，很好奇她心目中的「天然帥哥」TOP.1是誰？她毫不猶豫的選擇了車銀優，一臉感嘆的表示實際上看到本人真的是帥到讓人暈倒，一切都很完美，忍不住瘋狂讚嘆他國寶級的臉蛋。



工作人員緊接著讓韓佳人二選一：「車銀優VS延政勳」聽到提問她瞬間愣住，之後便立刻冷靜分析表示車銀優的確很帥，但自己喜歡的類型是不同的，舉例表示：有李政宰、cool 李在勳、延政勳、河東均等這類型的面貌，這類型的臉蛋分明是很有市場的，側面回應了自己還是會選擇老公延政勳。



之後還提到了跟自己合作過經典韓劇《擁抱太陽的月亮》的金秀賢，說當時的他就像是個寶寶（孩子）一樣、臉很小，在自己眼裡就像是聰明又乾淨的男高中生。



▼節目組與韓佳人聊到車銀優的片段，定位在15:18。



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