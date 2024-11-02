【综合】同途殊归？ 《黑白大厨》出演者接连爆黑料「劈腿、非法经营」，也有人乘风而上加盟新节目《白种元的悲惨世界》、复活版《拜托了冰箱》

Netflix料理综艺《黑白大厨：料理阶级大战》爆红才一个多月，已有不少出演者被挖出过往黑料，私下不良行径跟节目中的优质形象大相径庭，难道真的是人怕出名、树大招风？

《黑白大厨：料理阶级大战》邀请80位无名厨师和20位精英主厨，分别以「黑汤匙」和「白汤匙」身份进行料理对决，9月17日开播后立即引发热潮，主厨本人也从素人摇身一变电视名人。 然而随著名气而来的不只有餐厅预约爆满，过往不为人知的历史也逐渐被挖出。



黑汤匙「三星」姜胜元在节目中凭扎实刀工、谦逊态度和帅气外形赢得好感，还顺势出演了评委白种元的个人网综。 然而上月底，姜胜元前妻和前女友通过D社爆料他脚踏两条船、私生活混乱、最初进入米其林（米芝莲）餐厅是靠前妻人脉和贿赂，随后又有网友称姜胜元将餐厅公款挪用给父母，已请警方调查贪污嫌疑。姜胜元对以上指控几乎全部表示反驳。目前，姜胜元经营的的餐厅Trid表示他近期因工作日程缘故不会来餐厅上班，原定3日参加的首尔市主办美食活动也表示考虑改变计划。



在此之前2天，白汤匙李英淑也被爆出欠债14年不还。 2010年，李英淑向赵某借款1亿韩元并签订借据，过了还款期限仍未偿还，而赵某则於到期三个月后去世。 遗属在赵某遗物中发现该借据，於是打官司要求李英淑还钱，但李英淑在2012年表示没钱可还。 2014年，李英淑参加烹饪竞赛节目《韩食大赛2》并夺冠、获得1亿韩元奖金，然而仍未偿还这笔债务。 消息曝光后，李英淑方面回应称已偿还部份债务，会与律师进行讨论，若确认有未还清的债务则会进行支付。



黑汤匙「拌饭大王」柳拌饭则是主动坦诚了污点。 11月1日，他在IG发布亲笔长文，坦白曾在未经许可的地方经营饭店而被逮补并判处缓期执行，现在的餐厅存在违规操作，突然宣布停止营业。 据悉，最近接连有人举报他的餐厅存在违法及不当经营，行政机构亦发出警告，所以他才出此一举。 柳拌饭此前出演了tvN节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》、原计划下周播出，恐将遭到全篇删除。



《黑白大厨》也有发展顺利的出演者，例如虽为亚军但人气不逊冠军的白汤匙主厨爱德华李。 爱德华是一名美籍韩裔，曾在2010年赢得美国《铁人料理》冠军，并担任白宫国宴主厨，现今在美国经营多家餐厅。 随著在韩打开知名度，他已确定出演JTBC《拜托了冰箱》最新一季，预计於12月初首播。 该节目2014年首播后掀起「料理秀」热潮，今年将迎来播出十周年，亦是2019年停播以来时隔5年的复活。 元老制作班底李昌宇PD和姜允贞作家也将再次合作，引发期待。



另外三位黑汤匙厨师「烹饪狂人」尹男老、「外送员厨师」林泰训、「肉类黑帮」李大卫，则早已敲定参加ENA的最新人生逆袭成长综艺《白种元的悲惨世界》，再次与白种元合作，预计11月30日开播。



上月20日，「三星」还在IG分享厨师们欢乐聚餐的合照，熟料短短几日竟发生截然不同的命运转变，令人不禁感慨。



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