《黑白大廚3》震撼彈！5月開拍，個人戰掰掰→餐廳對決正式登場

Netflix超人氣料理生存節目《黑白大廚：料理階級大戰》第3季，確定要在5月中正式開拍啦！距離第2季1月13日結束才大概4個月，製作團隊完全沒在休息，速度超快。

《黑白大廚》是讓米其林等級的「白湯匙」明星主廚，跟實力堅強但還不出名的「黑湯匙」素人廚師展開料理對決。 2024年9月推出第1季就直接爆紅，成為韓國綜藝史上第一個連續3週拿下Netflix非英語節目全球冠軍的作品。 去年12月登場的第2季也不遑多讓，連續2週奪冠。 節目捧紅了權聖晙、朴恩影、尹男老、崔強祿、金度潤、愛德華李等一票主廚，現在到處上節目。



第3季其實早就確定要拍，製作單位1月16日就開始招募參賽者。 不過這季跟之前很不一樣——前兩季是個人戰，這次要改成「餐廳對餐廳」的團體戰！參賽規則很嚴格：必須是同一家餐廳、平常就在一起工作的廚師，以4人一組的形式報名。 不能自己隨便找人湊團，除非是同一品牌但不同分店，那就可以一起組隊。 料理種類沒有限制。

大家最關心的評審陣容也有變化。 前兩季由白種元跟安成宰主廚搭檔，憑著豐富的料理知識跟犀利的講評穩住整季節奏。 但最近兩人各自捲入爭議，變數不小。至於製作團隊，第3季依然由成功打造前兩季的Studio Slam金恩智PD跟牟恩雪編劇再度聯手。 金PD表示：「多虧全球觀眾對第2季的熱烈支持，我們才有機會做第3季。 這次會以更新的內容跟更有趣的對決，努力滿足大家對《黑白大廚》的期待！」



新賽制、新故事、評審會不會換人？ 《黑白大廚》第3季預計5月開拍，後續進度鎖定Netflix就對了！

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