《黑白大廚》廚師們爭議不斷！「拌飯大王」承認餐廳非法營業將停業，節目爆紅後沒有一天是安心的

在 Netflix 綜藝《黑白大廚》的第一輪比賽中，參賽者「拌飯大王」穿著韓國王的服裝登場。

他還拿出巨大的銅鈸來裝拌飯，等到白種元要進行試吃時，還說自己的料理有點複雜，這是一道混合音樂和食物的料理，接著拿出一個鼓打起節奏，讓觀眾們印象非常深刻。可以看出他對拌飯的熱愛，還因為這樣把名字改成「柳拌飯（유비빔）」。



但...1日，柳拌飯卻在自己的 IG 上表示懷著愧疚的心情，想坦白自己過去的錯誤。他表示做過水果小販、大排檔、美容院等很多生意，但每次都失敗，2003年開始在未經許可的地方經營飯店被逮補，最後被判緩期執行。

柳拌飯也坦承是用妻子的名義獲得「演出展示韓食體驗區」的營業登記，一直營業到不久之前。他還坦白說：「爲了堂堂正正地經營餐廳，懇切地呼籲各公共機關及規制改革委員會放寬限制，但由於那堵牆太高，所以沒能實現我的願望。」

由於出演《黑白大廚》爆紅，柳拌飯說：「作爲普通人的我突然受到關注的情況下，和妻子沒有一天是安心的。」他表示現在將回到初衷，研究拌飯現象，並專心撰寫拌飯文字大百科全書，懷著謝罪的心情，會把20年來使出渾身解數打造的「拌飯之聲」免費開放給所有人作爲拌飯展示、拌飯演出的場所，對於遷移到（全州）韓屋村的「拌飯之聲」將以合法、最好的材料盡全力進行回報。最後，柳拌飯說道：「很抱歉因為我的不足，讓大家失望了，如果說過去的20年是爲了維持生計，那麼今後20年則是爲了大韓民國的拌飯文化而活。」



隨著柳拌飯的文章曝光，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「因爲一個接一個地出現被揭發的人，所以好像是先說的」、「下週不是會出演《劉QUIZ》嗎」、「不是因爲妻子的名義，而是因爲沒有獲得飯店許可，所以用演出展示等註冊營業執照，這才是問題所在」、「闖禍的人主動上電視真神奇」、「要想突然出名，過上好日子，前半輩子也要好好過啊」、「太荒唐了」、「黑白廚師們接連引發爭議，不知道什麼時候會被別人的嘴暴露，所以急急忙忙地上傳，真的有點...」、「不是黑白廚師，而是黑白爭議社嗎？出演者爭議不止一兩個」等等。



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