人氣女團 BLACKPINK 成員 Jennie 即將以單曲〈Mantra〉回歸,倒數五天令粉絲們相當期待!

Jennie 透過 IG 分享了即將在10月11日公開的全新單曲〈Mantra〉概念照,引發了熱烈關注,三張照片展現出她多元又性感的魅力。





她用自己獨特的氛圍消化各種風格,散發出無人能敵的氣場。概念照片中分別寫有「這是那漂亮女孩的心靈咒語」、「像逗號一樣檢查你」、「她就是那樣令人驚艷」等詞語,引發大家的好奇心。



去年,Jennie 與 The Weeknd 和 Lily-Rose Depp 合作發行了歌曲〈One Of The Girls〉,成為第一位獲得美國唱片業協會(RIAA)白金認證的韓國solo女歌手。此外,今年 4 月時,她的熱門solo歌曲〈Solo〉觀看次數也突破了 10 億大關,成為第一位MV破 10 億的 K-pop 女歌手。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞