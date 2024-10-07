《媽媽朋友的兒子》圓滿大結局！丁海寅：「承效」和我本人很像，拍攝期間很幸福

丁海寅和庭沼玟攜手主演的浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》正式落幕，第16集大結局更是創造了開播以來最高收視率8.458%，為該劇畫上了一個圓滿的句號。 男主角丁海寅通過經紀公司傳達了他的完結感言。

丁海寅表示：「拍攝《媽媽朋友的兒子》時，我覺得比任何時候都笑得更多。 這是我第一次挑戰浪漫喜劇類型，多虧了總是關照我的工作人員以及與我配合的演員們，才能順利完成這部作品。 回想起來，每天都充滿了樂趣，是一個讓我每天都想去的拍攝現場。」



他接著說道：「崔承效這個角色實際上和我本人有很多相似之處，因此在演繹的過程中能產生許多共鳴，我真心希望承效能夠幸福。 通過飾演承效，我學到了很多，與角色一同成長，這是段幸福的時光。 最後，我想對用充滿愛意的目光觀看《媽媽朋友的兒子》的觀眾們表達感謝。」



在《媽媽朋友的兒子》中，丁海寅飾演了外貌、性格、能力等方面都十分完美的「媽媽朋友的兒子」崔承效，並展現了豐富多樣的演技，獲得了觀眾的好評。 尤其是他對青梅竹馬的愛情感情，用表情、語氣、動作等細膩地展現，提升了觀眾的代入感。



作為第一次挑戰浪漫喜劇類型，丁海寅的喜劇演技也備受矚目。 他自然地表現了戀愛過程中遇到的搞笑場面，帶來了許多笑聲，並通過貼近生活的真實演技完美融入了角色，得到了高度評價。

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