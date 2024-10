人气女团 BLACKPINK 成员 Jennie 即将以单曲〈Mantra〉回归,倒数五天令粉丝们相当期待!

Jennie 透过 IG 分享了即将在10月11日公开的全新单曲〈Mantra〉概念照,引发了热烈关注,三张照片展现出她多元又性感的魅力。





她用自己独特的氛围消化各种风格,散发出无人能敌的气场。概念照片中分别写有「这是那漂亮女孩的心灵咒语」、「像逗号一样检查你」、「她就是那样令人惊艳」等词语,引发大家的好奇心。



去年,Jennie 与 The Weeknd 和 Lily-Rose Depp 合作发行了歌曲〈One Of The Girls〉,成为第一位获得美国唱片业协会(RIAA)白金认证的韩国solo女歌手。此外,今年 4 月时,她的热门solo歌曲〈Solo〉观看次数也突破了 10 亿大关,成为第一位MV破 10 亿的 K-pop 女歌手。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻