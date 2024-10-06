EXO主唱CHEN出道12年首次個人FAN-CON「Beyond the DOOR」海外首場獻給台北！親手製作粉絲禮物，意外展現跨領域才華

擁有「信聽CHEN」美譽的CHEN，不僅歌唱實力出眾，日前更親手為粉絲製作了一份禮物，結果因他對細節的認真與用心，被專業人員認證為跨領域的人才！最近，他更是在首爾圓滿舉辦了出道12年以來的首次個人FAN-CON「Beyond the DOOR」，正式宣佈即將展開亞洲巡演，而首站將於10月25日在Legacy TERA舉行。

2024年對CHEN來說，絕對是一個忙碌卻又充滿驚喜的一年。5月底，他發行了距離上一次作品有1年6個月的第四張迷你專輯《DOOR》，帶著滿滿的自我風格重新出發。他形容"DOOR"為邀請粉絲和聽眾邀請自己的音樂世界的邀請函。這張專輯共收錄了6首歌曲，其中5首歌曲由CHEN親自參與製作，展現了他多才多藝的才能。而這張作品發行後，也獲得了粉絲們的熱烈支持。



在9月21日於首爾舉辦兩天的FAN-CON上，CHEN表示：「能與大家在屬於我們的世界裡度過這段時光，我真的非常幸福。我會努力以更親近的方式接近大家。」他的YouTube頻道也陸續公開了他為這次FAN-CON所做的準備，CHEN坦言無論是從專輯活動到這場FAN-CON，整個過程可說是忙碌而充實，希望能夠呈現出最完美的表演。

首爾FAN-CON上，CHEN還特別為粉絲準備了一份非常貼心的驚喜——他親手製作了一把長椅，影片可以看到CHEN從選材、裁切、打磨到組裝，整個過程都親力親為。他選擇了櫻桃木製作，因為櫻桃木會隨時間而變化，正如他與粉絲之間的情感一樣，會隨著歲月更加深刻。儘管是首次嘗試，但他完美的成品與細心的態度，讓在場的專業師傅頻頻稱讚，甚至笑說：「木工界的人才被演藝圈挖走了！」



至於他在台北場又會為粉絲帶來什麼樣的驚喜，EXO-L（EXO粉絲名）們就得親自到現場去揭曉了。《2024 CHEN FAN-CON“Beyond the DOOR”》台北站將於10月25日於Legacy TERA演出，票價為VIP 5600、GA 4600等兩種（身心障礙票2300），預計10月6日（日）11點28分於ibon售票系統 全面啟售，更多詳情請洽主辦單位超級圓頂官方臉書專頁。

『售票及福利說明』

※本次演唱會票券皆為組合票券，一組兩張，每組包含一張演唱會門票+福利券。VIP及GA票價可兌換的福利不同，請查閱福利說明圖。

※票價：$5,600 為$5,595演出票券 + $5福利券

票價：$4,600 為$4,599演出票券 + $1福利券

$5福利券內容:

可兌換

1. Sound check

2. Send-off（舞台問候）

3. 台北站限定小卡2張（共2款，每款1張）

電腦抽選

4. 限量100名藝人合照（共100位，10人一組，共10組）

5. 限量80張簽名海報

$1福利券內容:

可兌換

1. 台北站限定小卡2張（共2款，每款1張）

電腦抽選

2. 限量100名藝人合照（共100位，10人一組，共10組）

3. 限量20張簽名海報

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