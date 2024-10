EXO主唱CHEN出道12年首次個人FAN-CON「Beyond the DOOR」海外首場獻給台北！親手製作粉絲禮物，意外展現跨領域才華

擁有「信聽CHEN」美譽的CHEN,不僅歌唱實力出眾,日前更親手為粉絲製作了一份禮物,結果因他對細節的認真與用心,被專業人員認證為跨領域的人才!最近,他更是在首爾圓滿舉辦了出道12年以來的首次個人FAN-CON「Beyond the DOOR」,正式宣佈即將展開亞洲巡演,而首站將於10月25日在Legacy TERA舉行。

2024年對CHEN來說,絕對是一個忙碌卻又充滿驚喜的一年。5月底,他發行了距離上一次作品有1年6個月的第四張迷你專輯《DOOR》,帶著滿滿的自我風格重新出發。他形容"DOOR"為邀請粉絲和聽眾邀請自己的音樂世界的邀請函。這張專輯共收錄了6首歌曲,其中5首歌曲由CHEN親自參與製作,展現了他多才多藝的才能。而這張作品發行後,也獲得了粉絲們的熱烈支持。



在9月21日於首爾舉辦兩天的FAN-CON上,CHEN表示:「能與大家在屬於我們的世界裡度過這段時光,我真的非常幸福。我會努力以更親近的方式接近大家。」他的YouTube頻道也陸續公開了他為這次FAN-CON所做的準備,CHEN坦言無論是從專輯活動到這場FAN-CON,整個過程可說是忙碌而充實,希望能夠呈現出最完美的表演。

首爾FAN-CON上,CHEN還特別為粉絲準備了一份非常貼心的驚喜——他親手製作了一把長椅,影片可以看到CHEN從選材、裁切、打磨到組裝,整個過程都親力親為。他選擇了櫻桃木製作,因為櫻桃木會隨時間而變化,正如他與粉絲之間的情感一樣,會隨著歲月更加深刻。儘管是首次嘗試,但他完美的成品與細心的態度,讓在場的專業師傅頻頻稱讚,甚至笑說:「木工界的人才被演藝圈挖走了!」



의자… 쉽지 않을까? | 2024 CHEN FAN-CON 'Beyond the DOOR' Behind Photohttps://t.co/vAaUCZw2VQ#첸 #CHEN #Beyond_the_DOOR pic.twitter.com/PcGWo750PV