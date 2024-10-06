SUPER JUNIOR-D&E 迎接全新挑戰！台北高雄熱唱四場，演唱會門票全面啟售

SUPER JUNIOR-D&E宣布將在今年11月9、10日以及明年1月25、26日舉行「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」台北以及高雄站，主辦單位藝尚 Artique Production正式公開票價以及售票日，SUPER JUNIOR-D&E屆時會帶來什麼精彩的表演，讓台灣的老婆們非常期待。

東海與銀赫在2024年行程大爆滿，除了隨著SUPER JUNIOR在1和8月來台演出，3月參加了高雄的戶外音樂活動，中間也在日本舉行長達兩個月的巡迴演唱會，最近還推出第六張Mini Album「INEVITABLE」。對於這次全新世巡，堪稱是兩人的全新挑戰，9月28、29日「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」在首爾開跑，吸引了全球各地上萬名的ANNIE前往朝聖，絢麗的舞台效果讓粉絲尖叫連連，而銀赫東海二人使出渾身解術，二場演唱會畫下完美的句點，接下來亞洲巡迴首站將會來到台北，這回移師林口體育館舉行，帶來與以往不同的演出，台灣場更是一口氣要唱台北跟高雄兩個城市共四場，兩人當然也喊話「老婆」們千萬別錯過這次的演唱會。





「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」台北站將於今年11月9、10日在林口體育館舉行，票價為VIP(全座席）新台幣6280、5280、4200、3800、2640（身障席）元等五種，預計10月5日（六）中午12點在全台7-11 ibon售票系統啟售，而明年1月25、26日高雄站相關訊息，敬請密切注意主辦單位藝尚 Artique Production官方臉書專頁。





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