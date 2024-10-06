【K社韓國小百科】《黑白大廚》高人氣評審安成宰首爾餐廳已關門？ 唯一海外分店就在香港！

《黑白大廚：料理階級大戰》堪稱Netflix今年最令人驚喜的綜藝黑馬，播出至今熱度只升不降，很多人邊看邊種草各大主廚餐廳、默默加入旅遊清單。 其中擔任評審的安成宰憑藉敏銳精準的實力俘獲觀眾，他所經營的韓國唯一米其林三星級餐廳MOSU亦成為焦點。

安成宰是生於韓國長於美國的韓裔美國人，1982年出生的他在13歲時移民到美國聖地牙哥，從小在父母的中式速食店幫忙。 安成宰高中畢業後在美國陸軍擔任維修兵，原本志向是高級汽車修理工，但在入學前猶如受到命運感召般改為報名烹飪學校，以24歲之「高齡」初次接觸料理。



從烹飪學校畢業後，安成宰憑藉過人誠意進入比佛利山莊壽司餐廳Urasawa開始第一份工作，期間獲得美籍韓裔廚師Corey Lee賞識，陸續在北加州指標性米其林三星法式料理The French Laundry 、舊金山第一家米其林三星餐廳Benu（Corey Lee的餐廳）、 米其林一星摩洛哥餐廳Aziza積累經驗。

2015年，安成宰於舊金山開設自己的第一家餐廳MOSU San Francisco，融合在美國對於各國料理的經驗和見解，推出當地新餐廳裡史無前例的195美元高價晚餐嚐味菜單（Tasting Dinner Menu），開業第一年就獲得米其林一星並保持兩年。 餐廳名字MOSU來自安成宰移民前和家人一起出遊時看到的大波斯菊（Cosmos），意在希望為客人製造最美好的回憶。



初獲成功後，安成宰與妻兒一同搬回韓國，於2017年秋天開設首爾MOSU。 回到故鄉的安成宰開始在料理中融入更多個人經驗和記憶，並積極使用韓國在地食材，例如用腐竹代替玉米餅、佐以韓國莞島的鮑魚，以重組還原青少年記憶中的墨西哥塔可餅。



首爾MOSU於2019年獲得米其林一星，隔年晉升二星，2023年開始成為首爾唯一的三星級餐廳。 隨著口碑擴散，MOSU約半數客人來自海外，其中二三成來自香港。 安成宰亦對香港有獨特感情：在美國時很喜愛香港電影、和妻子赴港旅遊時留下了良好印象，於是在2022年將首家海外分店開在香港。



香港MOSU位於西九龍M+博物館內，請來首爾MOSU副主廚Chef Shim等三位韓國廚師共同打理，風格接近懷石料理，保留部份總店招牌菜單同時善用當地食材為香港食客設計特別菜品。



在《黑白大廚：料理階級大戰》中呈現的招牌菜「橡果面配黑松露」，就隱藏在香港MOSU的晚餐品嘗菜單之中！



而首爾MOSU已於今年1月底暫停營業搬遷，重開時間尚未公佈。 如果想盡快體驗黑白大廚評審、韓國唯一三星級餐廳的實力，全世界獨一份的機會就在香港MOSU！

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