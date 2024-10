EXO主唱CHEN出道12年首次个人FAN-CON「Beyond the DOOR」海外首场献给台北！亲手制作粉丝礼物，意外展现跨领域才华

拥有「信听CHEN」美誉的CHEN,不仅歌唱实力出众,日前更亲手为粉丝制作了一份礼物,结果因他对细节的认真与用心,被专业人员认证为跨领域的人才!最近,他更是在首尔圆满举办了出道12年以来的首次个人FAN-CON「Beyond the DOOR」,正式宣布即将展开亚洲巡演,而首站将於10月25日在Legacy TERA举行。

2024年对CHEN来说,绝对是一个忙碌却又充满惊喜的一年。5月底,他发行了距离上一次作品有1年6个月的第四张迷你专辑《DOOR》,带著满满的自我风格重新出发。他形容"DOOR"为邀请粉丝和听众邀请自己的音乐世界的邀请函。这张专辑共收录了6首歌曲,其中5首歌曲由CHEN亲自参与制作,展现了他多才多艺的才能。而这张作品发行后,也获得了粉丝们的热烈支持。



在9月21日於首尔举办两天的FAN-CON上,CHEN表示:「能与大家在属於我们的世界里度过这段时光,我真的非常幸福。我会努力以更亲近的方式接近大家。」他的YouTube频道也陆续公开了他为这次FAN-CON所做的准备,CHEN坦言无论是从专辑活动到这场FAN-CON,整个过程可说是忙碌而充实,希望能够呈现出最完美的表演。

首尔FAN-CON上,CHEN还特别为粉丝准备了一份非常贴心的惊喜——他亲手制作了一把长椅,影片可以看到CHEN从选材、裁切、打磨到组装,整个过程都亲力亲为。他选择了樱桃木制作,因为樱桃木会随时间而变化,正如他与粉丝之间的情感一样,会随著岁月更加深刻。尽管是首次尝试,但他完美的成品与细心的态度,让在场的专业师傅频频称赞,甚至笑说:「木工界的人才被演艺圈挖走了!」



의자… 쉽지 않을까? | 2024 CHEN FAN-CON 'Beyond the DOOR' Behind Photohttps://t.co/vAaUCZw2VQ#첸 #CHEN #Beyond_the_DOOR pic.twitter.com/PcGWo750PV