EXO主唱CHEN出道12年首次个人FAN-CON「Beyond the DOOR」海外首场献给台北！亲手制作粉丝礼物，意外展现跨领域才华

拥有「信听CHEN」美誉的CHEN，不仅歌唱实力出众，日前更亲手为粉丝制作了一份礼物，结果因他对细节的认真与用心，被专业人员认证为跨领域的人才！最近，他更是在首尔圆满举办了出道12年以来的首次个人FAN-CON「Beyond the DOOR」，正式宣布即将展开亚洲巡演，而首站将於10月25日在Legacy TERA举行。

2024年对CHEN来说，绝对是一个忙碌却又充满惊喜的一年。5月底，他发行了距离上一次作品有1年6个月的第四张迷你专辑《DOOR》，带著满满的自我风格重新出发。他形容"DOOR"为邀请粉丝和听众邀请自己的音乐世界的邀请函。这张专辑共收录了6首歌曲，其中5首歌曲由CHEN亲自参与制作，展现了他多才多艺的才能。而这张作品发行后，也获得了粉丝们的热烈支持。



在9月21日於首尔举办两天的FAN-CON上，CHEN表示：「能与大家在属於我们的世界里度过这段时光，我真的非常幸福。我会努力以更亲近的方式接近大家。」他的YouTube频道也陆续公开了他为这次FAN-CON所做的准备，CHEN坦言无论是从专辑活动到这场FAN-CON，整个过程可说是忙碌而充实，希望能够呈现出最完美的表演。

首尔FAN-CON上，CHEN还特别为粉丝准备了一份非常贴心的惊喜——他亲手制作了一把长椅，影片可以看到CHEN从选材、裁切、打磨到组装，整个过程都亲力亲为。他选择了樱桃木制作，因为樱桃木会随时间而变化，正如他与粉丝之间的情感一样，会随著岁月更加深刻。尽管是首次尝试，但他完美的成品与细心的态度，让在场的专业师傅频频称赞，甚至笑说：「木工界的人才被演艺圈挖走了！」



至於他在台北场又会为粉丝带来什么样的惊喜，EXO-L（EXO粉丝名）们就得亲自到现场去揭晓了。《2024 CHEN FAN-CON“Beyond the DOOR”》台北站将於10月25日於Legacy TERA演出，票价为VIP 5600、GA 4600等两种（身心障碍票2300），预计10月6日（日）11点28分於ibon售票系统 全面启售，更多详情请洽主办单位超级圆顶官方脸书专页。

『售票及福利说明』

※本次演唱会票券皆为组合票券，一组两张，每组包含一张演唱会门票+福利券。VIP及GA票价可兑换的福利不同，请查阅福利说明图。

※票价：$5,600 为$5,595演出票券 + $5福利券

票价：$4,600 为$4,599演出票券 + $1福利券

$5福利券内容:

可兑换

1. Sound check

2. Send-off（舞台问候）

3. 台北站限定小卡2张（共2款，每款1张）

电脑抽选

4. 限量100名艺人合照（共100位，10人一组，共10组）

5. 限量80张签名海报

$1福利券内容:

可兑换

1. 台北站限定小卡2张（共2款，每款1张）

电脑抽选

2. 限量100名艺人合照（共100位，10人一组，共10组）

3. 限量20张签名海报

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