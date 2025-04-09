EXO XIUMIN睽違2年半推個人專輯　5月25日來台舉辦粉絲演唱會

韓國人氣男團EXO成員XIUMIN睽違2年6個月再度發表個人專輯，並宣布舉辦亞洲巡迴粉絲演唱會「2025 XIUMIN FAN CONCERT ＜X Times（ ）＞ ASIA TOUR」，讓粉絲引頸期盼，他將於5月25日在台北與台灣粉絲見面，被問到展現他百變魅力的專輯，哪個最像真正的自己，XIUMIN笑說：「我全都要！」

談及這次專輯，XIUMIN表示：「這張專輯蘊含了許多心血，希望能讓粉絲感受到我的音樂理念。」此外，他也透露巡演將結合音樂、遊戲與故事元素，讓觀眾沉浸在完整的演出體驗之中。對於即將到來的亞洲巡演，他興奮表示：「終於能和海外EXO-L見面，希望這次巡演只是開始，未來能有更多機會舉辦個人演唱會！」這次新專輯《Interview X》，XIUMIN四款不同風格的造型照，直接展示他的百變魅力，被問到哪一個最像真實的自己，XIUMIN笑說：「無法只選一個，因為我希望能展現比這四種風格更豐富的面貌，現在的我可以說是準備好接受各種挑戰！」



XIUMIN日前公布了亞洲巡迴粉絲演唱會，宣布本次演唱會將於3月22日從韓國首爾開跑，接著巡迴東京（4月11日）、大阪（4月13日）、曼谷（4月19日）、馬尼拉（5月10日）、澳門（5月17日）接著在台北（5月25日）舉行。這也是他首次以個人名義展開亞洲巡演，也讓粉絲們期待值爆表。

本次演唱會的概念與專輯《Interview X》相呼應，透過獨特的舞台設計、藝術風格與影像，展現XIUMIN作為Solo歌手的多樣魅力。他也將首度演唱新專輯主打歌《WHEE!》，這首歌曲以UK Garage風格為基礎，融合強烈節奏與合成器音色，展現耳目一新的氛圍。



「2025 XIUMIN FAN CONCERT ＜X Times（ ）＞ ASIA TOUR」台北場，將於5月25日在Legacy TERA舉行，票價為新台幣$5800、$5400、$4200、$2700（身障席）等4種，預計4月19日下午1點在ibon售票系統啓售，更多詳情可洽主辦單位藝尚有限公司。

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