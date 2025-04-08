《機智住院醫生生活》超～華麗OST陣容！從EXO D.O.、SVT DK、TXT 到 IVE 安俞真、(G)I-DLE Minnie

不只可以看好劇，還能聽到本命唱好聽的歌！韓國頂級偶像們將為 tvN 全新週末劇《機智住院醫生生活》演唱OST，讓觀眾們大飽耳福的華麗OST團誕生了。

將於本週六（4月12日）首播的 tvN 全新週末劇《機智住院醫生生活》，邀請了 Stray Kids（Lee Know、昇玟、I.N）、IVE 安俞真、EXO D.O.（都敬秀）、aespa Winter、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、SEVENTEEN DK、(G)I-DLE Minnie 等人氣偶像，共同組成堅強的OST陣容。



《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》的衍生劇，講述一群立志成為聰明醫師的住院醫生們成長的故事。由高允貞（飾 吳怡瑛）、申始雅（飾 表南京）、姜有皙（飾 嚴梓日）、韓藝智（飾 金嗣緋）、鄭準元（飾 具都轅）等青春演員主演，故事以鍾路律帝醫院婦產科為背景，描繪住院醫生們跌跌撞撞的日常與成長歷程。



特別的是，因應本劇聚焦職場新鮮人的青春故事，製作團隊表示：「這次特別選擇由年輕偶像組成OST陣容，為這些嶄新開始的青春注入符合他們氛圍的音樂」，並補充「將透過充滿藝人們多樣個性與情感的音樂，提高劇集的沉浸感」，引發期待。



匯聚韓國頂尖偶像的美麗協奏，tvN全新週末劇《機智住院醫生生活》將於12日（週六）晚間9點10分首播。



此外，《機智醫生生活》主演曹政奭、田美都、鄭敬淏、金大明、柳演錫等演員，為了應援衍生劇《總有一天會機智的實習醫生生活》，也以「美都與Falasol」的樂團名義，共同參與了OST的製作。



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